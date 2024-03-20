На Украине сотрудники ТЦК пробрались на стройку, чтобы раздать повестки

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Сотрудники военкомата в Тернополе на западе Украины залезли на недостроенное здание, чтобы выписать повестки строителям. Об этом сообщает издание «Страна» в Telegram-канале.
Примечательно, что в сеть попали кадры, на которых группа мужчин в камуфляже разговаривала с рабочими в сигнальных жилетах на крыше строящегося здания. После чего им были выписаны повестки.
Ранее сообщалось, что в украинском Днепропетровске 86-летней женщине с медицинским образованием вручили повестку. Согласно постановлению правительства Украины, с 1 октября прошлого года все женщины-медработники обязаны встать на воинский учёт.
Отметим, в Верховной Раде не раз признавали провал украинцев по мобилизации. Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская сообщила, что войска Украины стали комплектоваться не по качественному, а по количественному признаку. В состав украинской армии берут всех и каждого, независимо от возраста и имеющихся проблем со здоровьем.
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Екатерина Коршунова