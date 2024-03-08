На украине задержали автобус с 34 уклонистами от мобилизации

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На Украине в 3 км от границы с Румынией задержали микроавтобус, в котором находились 34 уклониста, сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на закарпатского журналиста Виталия Глаголу.
«По его данным (данным Глаголу - ред.), мужчины заплатили по €10 тыс., чтобы выехать за границу таким способом. Организатор тоже задержан», — пишет Telegram-канал издания.7 марта СМИ опубликовали слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Она обратилась к странам Европы и призвала мобилизовать всё необходимое, чтобы помочь Украине, включая новые боеприпасы и дальнобойное оружие. Глава министерства иностранных дел Германии подчеркнула, что не сделать это будет безрассудством.
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Сергей Калугин