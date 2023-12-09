Подоляк признал, что дальнейшая мобилизация на Украине будет сложной

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк фактически обвинил подлежащих мобилизации украинцев в том, что они не хотят вкладываться в защиту страны. Об этом Подоляк сообщил в эфире всеукраинского телемарафона.
Ранее сообщалось, что у Украины, возможно, не получится провести следующее крупное контрнаступление до 2025 года.
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