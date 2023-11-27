На Украине захотели изменить правила призыва в армию

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В Киеве собираются изменить правила призыва в Вооруженные силы Украины, для привлечения в армию тех, кто скрывается от мобилизации из-за опасений оказаться в зоне боевых действий. Об этом сообщает Guardian, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника.
Собеседник агентства заявил, что эти изменения затронут использование рекрутинговых компаний. По словам источника, эта позволит проводить призыв, нацеленный на конкретные цели, а также убедить призывников, что они будут выполнять работу, соответствующую их навыкам.
Кроме того, газета напомнила о словах секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который заявил, что некоторые люди «боятся оказаться на фронте». Секретаря СНБО Украины считает, что таких людей можно привлечь к другой работе на фронте.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
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Кроме того, газета напомнила о словах секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который заявил, что некоторые люди «боятся оказаться на фронте». Секретаря СНБО Украины считает, что таких людей можно привлечь к другой работе на фронте.
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Алина Юрчак