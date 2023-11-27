Украинские БПЛА попытались атаковать авиационный завод в Смоленской области

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Беспилотники Вооруженных сил Украины попытались совершить очередную атаку на авиационный завод в Смоленской области, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, провальная попытка атаки произошла утром 26 ноября, в воскресенье.
Два беспилотника Вооруженных сил Украины самолётного типа были замечены в небе над Смоленской областью. Первый был сбит около 09:00 в Заднепровском районе Смоленска. Второй дрон, показавшийся примерно полчаса спустя, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.
Второй беспилотник упал на крышу завода и взорвался, в результате чего оказалась повреждена крыша одного из цехов и балка перекрытия.
К счастью, в результате атаки никто не пострадал.
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Два беспилотника Вооруженных сил Украины самолётного типа были замечены в небе над Смоленской областью. Первый был сбит около 09:00 в Заднепровском районе Смоленска. Второй дрон, показавшийся примерно полчаса спустя, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.
К счастью, в результате атаки никто не пострадал.
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Евгения Парфентьева