На Украине заявили, что ВСУ перешли в оборону

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Бывший замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Украина перешла в оборону на линии боевого соприкосновения, при этом Россия растягивает силы ВСУ, истощая их.
По ее словам, ВС РФ стремятся истощить ВСУ, тем временем готовясь к последующим действиям.
Она подчеркнула, что эти действия со стороны ВС РФ происходят не просто так, и ВСУ следует быть готовыми к следующему шагу России.
Маляр также заявила о проблемах с вооружением в ВСУ и призвала жителей не бояться мобилизации.
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«Мы не только сейчас находимся в обороне, а надо понимать, что нас намеренно истощают абсолютно по всей линии фронта, чтобы дальше реализовывать их задачи уже другими какими-либо способами», – приводит ее слова «Страна».
Маляр также заявила о проблемах с вооружением в ВСУ и призвала жителей не бояться мобилизации.
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Элина Позднякова