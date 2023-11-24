На Украине заявили о готовности на территориальные уступки для мира с Россией

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Ряд украинцев задумывается над тем, чтобы пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. Об этом написало агентство Bloomberg, проведя анализ опросов среди граждан Украины о ходе конфликта с РФ.
«Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», — пишет издание.В материале отмечается, что за год ситуация на фронте для Украины практически не изменилась. Поддержка, которую оказывают страны Запада, также не помогает, подытожили авторы публикации.
испытывают трудности в зоне боевых действий.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор зпаявил, что конфликт для украинской стороны уже практически проигран из-за высокого уровня дезертирства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак