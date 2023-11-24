В России раскрыли условие успешного применения FPV-дронов зимой в зоне СВО

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Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин обсудил ключевые аспекты успешного использования FPV-дронов в зимних условиях специальных военных операций. По его словам, грамотное применение этих систем в зимний период существенно увеличивает их эффективность, информирует ТАСС.
Кузякин подчеркнул, что использование подобных систем в зимний период представляло определенные трудности, однако эти проблемы удалось успешно преодолеть и даже превратить в преимущества. При правильной стратегии зимнее использование FPV-дронов открывает дополнительные возможности, которые часто недоступны в более теплое время года.
Глава ЦКБР отметил, что в холодных условиях сигналы радиоуправления и видео передаются иначе. Знание этой особенности позволяет значительно увеличить радиус действия дронов. Кроме того, с подходящей подготовкой, дроны могут успешно нести более тяжелые нагрузки в более плотном морозном воздухе.
Кузякин подчеркнул, что зимой FPV-расчеты имеют больше шансов неожиданно застать противника врасплох. Он пояснил, что техника, представляемая центром, обладает высокой устойчивостью к различным погодным условиям, что делает зимний период оптимальным временем для ее использования, когда другие беспилотные аппараты могут быть недоступны из-за непогоды.
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Глава ЦКБР отметил, что в холодных условиях сигналы радиоуправления и видео передаются иначе. Знание этой особенности позволяет значительно увеличить радиус действия дронов. Кроме того, с подходящей подготовкой, дроны могут успешно нести более тяжелые нагрузки в более плотном морозном воздухе.
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Артем Кузьмин