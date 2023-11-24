На Украине заявили о необходимости мобилизации и нехватке вооружения

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Экс-замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила о проблемах с вооружением в ВСУ и призвала к мобилизации, передает издание LIGA.
«У нас есть такая проблема, у нас меньше оружия. И мы не должны бояться об этом говорить. И я откровенно не понимаю, почему для общества это такая страшная тема — мобилизация. Ну, война вообще страшна, и во время войны будет мобилизация», — заявила Маляр.
По ее словам, время популярных решений по вопросу мобилизации прошло. Маляр считает, что общество должно перестать ждать хороших новостей каждый день. Также экс-замглавы Минобороны Украины отметила, что Россия превосходит Украину по численности войск.
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Элина Позднякова