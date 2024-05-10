На Украине заявили о планах отправить на фронт десятки тысяч заключенных

Фото: iStock/FOTOKITA
Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська заявил о планах властей страны отправить на фронт порядка 10-20 тысяч заключенных. Об этом сообщает BBC.
По словам Малюськи, эти цифры не являются окончательными. Он отметил, что многое в вопросе отправки украинских заключенных на фронт будет зависеть от нюансов и определенных ситуаций.
При этом глава Минюста Украины добавил, что привлечь в ряды украинской армии более 20 тысяч тюремщиков не удастся.
Ранее сообщалось, что американские ЧВК при участии властей вербуют в тюрьмах США мексиканских и колумбийских наркодилеров для отправки на Украину. Группу из нескольких сотен завербованных заключенных планируется отправить на линию боевого соприкосновения уже летом этого года.
Читайте также:
СВР: в США вербуют членов наркокартелей для отправки на Украину
На сайте президента Украины появилась петиция с просьбой пригласить войска стран Запада
В Париже утверждают, что не отправляли Иностранный легион на Украину
При этом глава Минюста Украины добавил, что привлечь в ряды украинской армии более 20 тысяч тюремщиков не удастся.
Ранее сообщалось, что американские ЧВК при участии властей вербуют в тюрьмах США мексиканских и колумбийских наркодилеров для отправки на Украину. Группу из нескольких сотен завербованных заключенных планируется отправить на линию боевого соприкосновения уже летом этого года.
Читайте также:
СВР: в США вербуют членов наркокартелей для отправки на Украину
На сайте президента Украины появилась петиция с просьбой пригласить войска стран Запада
В Париже утверждают, что не отправляли Иностранный легион на Украину
Екатерина Коршунова