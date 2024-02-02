Сальдо рассказал о покидающем Херсон населении

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
В подконтрольном украинским властям Херсоне остается все меньше людей из-за плохих условий существования. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
«Они ведут фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление наших войск», — пояснил глава региона.Он отметил, что в городе продолжает оставаться старшее поколение, так как пожилым людям «тяжело сняться с места».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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