На Украину прибыла батарея немецких систем ПВО Skynex

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Киев получил батарею новейших систем противовоздушной обороны Skynex. Орудия производства немецкого концерна Rheinmetall прибыли на Украину из Германии.
Каждое из четырёх орудий снабжено электронным оптическим датчиком и радаром. Германия заявила о намерении передать Киеву зенитные комплексы в начале января 2024 года. На Украине надеются, что новые системы ПВО помогут эффективно защищаться от российских атак с воздуха.
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Александр Бойцов