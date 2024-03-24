На всей Украине объявлена воздушная тревога

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, сообщает онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины.
До этого, утром 22 марта, в городе Запорожье был зафиксирован удар по самой мощной гидроэлектростанции Украины – Днепровская ГЭС. В результате этого электростанция была полностью остановлена.
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Александр Климов