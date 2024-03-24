В Кривом Роге третий раз за ночь прогремели взрывы

Фото: iSotck/maki_shmaki
В Кривом Роге Днепропетровской области Украина раздались взрывы в третий раз ночь, передает портал «Слово и Дело».
Городские власти пока не сделали заявления.
Ранее о взрыве в Кривом Роге сообщал украинский информационный портал Strana.ua.
До этого украинские власти сообщали о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.
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Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне
Ранее о взрыве в Кривом Роге сообщал украинский информационный портал Strana.ua.
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Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне
Александр Климов