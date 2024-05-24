Над Белгородской областью сбили ракету HARM

Фото: iStock/e-crow
Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью противорадиолокационную ракету HARM, запущенную Украиной, сообщили в Минобороны России.
«Около 12:20 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением противорадиолокационной ракеты HARM производства США по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.В Минобороны уточнили, что дежурные средства ПВО уничтожили ракету над территорией Белгородской области.
Читайте также:
Минобороны: ПВО над Белгородской областью сбила три украинские ракеты Harm
Минобороны РФ сообщило о перехвате 5 HIMARS, ракеты HARM и авиабомбы JDAM
Американская ракета HARM попала в жилую многоэтажку в Донецке
Артем Кузьмин