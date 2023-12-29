Минобороны: ПВО над Белгородской областью сбила три украинские ракеты Harm

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Российские системы ПВО над Белгородской областью сбили три ракеты Harm, об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации оборонного ведомства, атака на Белгородскую область была пресечена 29 декабря около 15 часов дня.
Дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских ракет Harm производства Соединённых Штатов Америки.
Помимо этого ранее в Минобороны сообщили, что авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 10 самолетов и два вертолета противника. В том числе: один МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.
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Дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских ракет Harm производства Соединённых Штатов Америки.
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Евгения Парфентьева