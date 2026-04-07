Над регионами России за ночь сбили 45 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, в Ленинградской области уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов, в Воронежской — 11, в Белгородской — семь, в Владимирской — три, а в Брянской, Волгоградской, Пензенской областях, Краснодарском крае и над Черным морем ликвидировали по одному вражескому дрону.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
