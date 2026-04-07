ВСУ разместили склады на заводе в ДНР

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о размещении украинских военных объектов в гражданской инфраструктуре. Об этом пишет РИА Новости.



По его словам, бойцы ВСУ заняли одно из учебных заведений в Дружковке и организовали склады на местном машиностроительном заводе.

«Украинские боевики расквартировались в одном из учебных заведений Дружковки по улице Соборной. Военно-технические средства и склады разместили на территории Дружковского машиностроительного завода, находящегося неподалеку от профессионально-технического лицея», — рассказал Марочко.

Эксперт подчеркнул, что в районе продолжают жить мирные граждане. Их безопасность вызывает серьёзные опасения из-за близкого расположения военных объектов.

Дарья Осипова

