ВСУ разместили склады на заводе в ДНР
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о размещении украинских военных объектов в гражданской инфраструктуре. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, бойцы ВСУ заняли одно из учебных заведений в Дружковке и организовали склады на местном машиностроительном заводе.
«Украинские боевики расквартировались в одном из учебных заведений Дружковки по улице Соборной. Военно-технические средства и склады разместили на территории Дружковского машиностроительного завода, находящегося неподалеку от профессионально-технического лицея», — рассказал Марочко.
Эксперт подчеркнул, что в районе продолжают жить мирные граждане. Их безопасность вызывает серьёзные опасения из-за близкого расположения военных объектов.
