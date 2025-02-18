Над Воронежской областью сбито несколько беспилотников

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В Воронежской области средства ПВО ликвидировали несколько беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев.
Первое сообщение о сбитом дроне появилось в telegram-канале градоначальника в 01:37 по московскому времени. Далее Гусев оставил еще одно сообщение:
По предварительной информации, пострадавших и разрушений удалось избежать.
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Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены ещё несколько беспилотных летательных аппаратов.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений удалось избежать.
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Иван Мусатов