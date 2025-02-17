В воронежском изоляторе украинцы голодают, чтобы не быть отправленными на родину

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В воронежском изоляторе временного содержания (ИВС) для иностранных граждан трое украинцев устроили голодовку. На такой шаг их побудил страх, что их могут выслать на родину.
Об этом своеобразном проявлении «патриотизма» рассказал телеграм-канал SHOT. Как стало известно, 5 февраля в ИВС, расположенный в Воронеже, были доставлены трое граждан Украины — 37-летний Дмитрий, 40-летний Антон и 32-летний Геннадий. Все они находились на территории России незаконно. Предварительно, с наступлением весны их должны будут отправить на родину, чему мужчины вовсе не рады. Они очень не хотят и даже откровенно боятся пополнить ряды ВСУ.
Несколько дней назад будущие репатрианты объявили голодовку, отказываясь принимать какую-либо пищу. Антон сказал, что готов даже не пить воду. Это связано с активным нежеланием быть выдворенными обратно на Украину. Мигранты из соседней страны говорят, что лучше будут голодными в изоляторе, чем мёртвыми — в окопах в рядах ВСУ.
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Несколько дней назад будущие репатрианты объявили голодовку, отказываясь принимать какую-либо пищу. Антон сказал, что готов даже не пить воду. Это связано с активным нежеланием быть выдворенными обратно на Украину. Мигранты из соседней страны говорят, что лучше будут голодными в изоляторе, чем мёртвыми — в окопах в рядах ВСУ.
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Александр Бойцов