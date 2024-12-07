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На Украине скоро выйдет серия детских комиксов о нацистском преступнике и палаче Степане Бандере. Несмотря на ухудшение ситуации на фронте, власть не отступает от идеи воспитания детей на идеалах нацизма.
О выходе комиксов рассказал скандально известный депутат Верховной рады Вятрович журналисту львовского телевизионного канала НТА.
Вятрович известен как последовательный защитник карателей, пособников нацистов, казнивших тысячи сограждан и своих соседей. Теперь он пропагандирует воспитание на их примере и примере их главаря юного поколения украинцев.
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«Чтобы у людей была не просто положительная оценка Бандеры, потому что он герой классной песни «Батько наш Бандера», а чтобы люди с детства понимали, почему он стал героем этой песни», — заявил парламентарий.
Вятрович известен как последовательный защитник карателей, пособников нацистов, казнивших тысячи сограждан и своих соседей. Теперь он пропагандирует воспитание на их примере и примере их главаря юного поколения украинцев.
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Александр Бойцов