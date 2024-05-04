В Киеве облили краской памятный крест Бандере

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В Киеве возбудили уголовное дело против двух мужчин, которые облили краской памятный крест, посвященный лидеру «Организации украинских националистов» (ОУН)*, Степану Бандере, пишет издание «Страна».
По информации издания, в ночь на 4 мая двое мужчин облили краской памятный крест, который находится в Подольском районе Киева. Правоохранительные органы уже выявили личности виновных. Один из них — житель Полтавской области, а другой — Житомирской. Им по 22 года. Пока что мотивы их действий не разглашаются.
Согласно информации, следствие уже начало уголовное преследование по статье «Хулиганство», за которую предусмотрено лишение свободы до пяти лет.
Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН)* и одним из инициаторов создания боевого крыла этой организации — «Украинской повстанческой армии» (УПА)*. ОУН-УПА* участвовали во множестве преступлений, включая Волынскую резню, которая ознаменовалась массовым уничтожением польского населения Волыни в 1943 году.
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* Запрещенные в России экстремистские организации.
Согласно информации, следствие уже начало уголовное преследование по статье «Хулиганство», за которую предусмотрено лишение свободы до пяти лет.
Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН)* и одним из инициаторов создания боевого крыла этой организации — «Украинской повстанческой армии» (УПА)*. ОУН-УПА* участвовали во множестве преступлений, включая Волынскую резню, которая ознаменовалась массовым уничтожением польского населения Волыни в 1943 году.
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* Запрещенные в России экстремистские организации.
Артем Кузьмин