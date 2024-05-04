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В Киеве облили краской памятный крест Бандере

04 мая 2024, 16:48
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

В Киеве возбудили уголовное дело против двух мужчин, которые облили краской памятный крест, посвященный лидеру «Организации украинских националистов» (ОУН)*, Степану Бандере, пишет издание «Страна».
По информации издания, в ночь на 4 мая двое мужчин облили краской памятный крест, который находится в Подольском районе Киева. Правоохранительные органы уже выявили личности виновных. Один из них — житель Полтавской области, а другой — Житомирской. Им по 22 года. Пока что мотивы их действий не разглашаются.

Согласно информации, следствие уже начало уголовное преследование по статье «Хулиганство», за которую предусмотрено лишение свободы до пяти лет.



Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН)* и одним из инициаторов создания боевого крыла этой организации — «Украинской повстанческой армии» (УПА)*. ОУН-УПА* участвовали во множестве преступлений, включая Волынскую резню, которая ознаменовалась массовым уничтожением польского населения Волыни в 1943 году.

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* Запрещенные в России экстремистские организации.
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В Крыму призвали Запад прислушаться к политику Вайткусу из Литвы
04 мая 2024, 17:16

Фото: iStock/VvoeVale

Западные страны должны обратить внимание на конструктивную позицию кандидата в президенты Литвы Эдуардаса Вайткуса относительно статуса Крыма. С таким мнением в интервью РИА Новости выступил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
«Запад должен принять позицию Эдуардаса Вайткуса по Крыму, так как она отражает реальность и заслуживает доверия», — отметил Смирнов.
Ранее Вайткус заявил, что Крым является частью России, поскольку жители полуострова высказали свою волю на референдуме. Он подчеркнул, что результаты опросов до сих пор демонстрируют поддержку большинства крымчан в пользу вхождения полуострова в состав России. Кроме того, Вайткус отметил, что если Литва признала самопровозглашенное Косово, то должна также признать и Крым.

Крым стал частью России в марте 2014 года после проведения референдума, который состоялся после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.

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#литва
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В Харькове, Одессе и Николаевской области прогремели взрывы
04 мая 2024, 16:28

Фото: istockphoto/Zeferli

Территория нескольких украинских регионов подверглась атакам Вооружённых сил РФ. В частности, взрывы прогремели в Харькове, Одессе и в Николаевской области на юге страны.
Об этом свидетельствуют данные национального ресурса по оповещению населения. О взрывах также сообщает украинское издание «Страна.ua». Сигналы воздушной тревоги звучат на территории Винницкой, Черкасской, Одесской, Кировоградской и Николаевской областей Украины.

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал население города не покидать укрытия. В Воздушных силах ВСУ сообщили о пусках российской тактической авиацией управляемых авиационных бомб. По последним данным ударами поражены объекты энергетической инфраструктуры, которые использовались киевским режимом в интересах военной промышленности.

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#данные
#население
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#всу
#украина
#одесса
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Появились кадры уничтожения американского танка Abrams на Авдеевском направлении
04 мая 2024, 16:03

Фото: istockphoto/Zeferli

Российские военные из группировки «Центр» уничтожили очередной американский танк Abrams на Авдеевском направлении. Сначала бронемашину накрыли точным попаданием управляемого снаряда «Краснополь», а затем добили сбросами квадрокоптеров.
Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видеозапись, на которой видно, как танк полыхает. На подмогу Abrams выехала бронемашина Bradley, однако и она была уничтожена точным попаданием боеприпаса, сброшенного с беспилотника. Судя по всему, и танк, и БМП состояли на вооружении элитной 47-й бригады ВСУ «Магура», которая и ранее неоднократно лишалась западной техники на поле боя.

Спешившаяся с подбитой бронемашины пехота противника пыталась укрыться в ближайшей лесополосе, но была уничтожена огнём артиллерии. Западная пресса сообщала ранее, что после потери нескольких танков Abrams ВСУ отвели остальные машины в тыл, так как они оказались слишком уязвимы для российских дронов. Этот танк, видимо, уехать с передовой не успел.






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#операция
#машины
#всу
#танк
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Украинский эксперт: преимущество на поле боя за РФ, для ВСУ ситуация критическая
04 мая 2024, 16:03

Фото: iStock/Tomas Ragina

На поле боя ситуация для ВСУ становится критической, так как они значительно уступают по огневой мощи и численности силам России, считает содиректор программ по международной безопасности украинского социологического Центра Разумкова Алексей Мельник.
«На данный момент инициатива, численное преимущество и огневая мощь на стороне России. Поэтому мы находимся в критической ситуации», — цитирует Мельника украинское издание Лига.net.
По его мнению, украинским вооруженным силам не хватает достаточного количества средств поражения и страдает от недостатка личного состава, что остается нерешенной проблемой. Он также отметил, что обещанных объемов оружия ВСУ пока что хватит только для стабилизации фронта.

Экс-спикер генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев предупредил, что возможная потеря гарнизона в Часовом Яру предоставит россиянам возможность создать мощную базу для атаки на Славянско-Краматорскую агломерацию.

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#вс рф
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Минобороны: за неделю по инфраструктуре Украины нанесено 25 групповых ударов
04 мая 2024, 15:47

Фото: iStock/sgolovunin

Российские военные совершили 25 групповых ударов на Украине за период с 28 апреля по 4 мая, отчиталось Министерство обороны РФ в еженедельной сводке.
В результате ударов были разрушены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятия военно-промышленного комплекса, а также склады ракет и боеприпасов, а также цеха, где производили безэкипажные катера и беспилотники, сообщило ведомство.

В то же время, согласно данным министерства, в течение этого же периода было сбито 15 ракет ATACMS американского производства. Российская армия улучшила свою позицию на четырех направлениях. Минобороны также отметило, что 14 украинских военных сдались в плен.

Сегодня утром власти Днепропетровской области Украины сообщили о взрывах на объектах критической инфраструктуры, а руководство Харькова также рассказывало о взрыве.

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#шойгу
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МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского
04 мая 2024, 15:37

Фото: сайт Коемля

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Указано, что он разыскивается по уголовной статье.
Информация об этом появилась в базе розыска МВД. В соответствующей карточке указаны дата рождения Зеленского — 25.01.1978, а также место рождения — город Кривой Рог Днепропетровской области. По какой именно статье Уголовного кодекса объявлен в розыск украинский президент, не уточняется.

Ранее российское МВД объявило в розыск бывшего главу министерства юстиции Украины и экс-члена Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Павла Петренко, принявшего преступное решение о начале «антитеррористической операции» на территории Донбасса, командующего ВВС Украины Николая Олещука*, главу Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова* и других киевских чиновников, военных и силовиков.

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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
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Российским подразделениям за неделю сдались в плен 14 украинских военных
04 мая 2024, 14:58

Фото: iStock/Olena_Z

За прошедшую неделю 14 украинских военнослужащих сдались в плен российским войскам на линии боевых столкновений.
Об этом 4 мая сообщило Министерство обороны Российской федерации в своей регулярной сводке.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 14 украинских военнослужащих», — сообщили в ведомстве.
Ранее пленный военнослужащий из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных Сил Украины Валерий Жадан отметил, что украинские войска перестали обучать мобилизованных военнослужащих штурмовым действиям. Он пояснил, что в настоящее время приоритет отдается обучению обороне, а не наступлению. Согласно его словам, мобилизованных учат прежде всего обороняться, включая тактику движения в составе двоек и троек.

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Подполковник Дэвис: На переговорах с Москвой Киев откажется от части территорий
04 мая 2024, 14:24

Фото: istockphoto/Silent_GOS

В ходе потенциальных переговоров с Россией Украине придётся отказаться от претензий на некоторые территории. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
В эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive он заявил, что такой отказ от своих притязаний на часть утраченных земель неизбежен для Киева. В ответ на это украинские власти смогут контролировать часть своей страны и им больше не придётся терять свои территории и своих солдат, сказал американский военный. Но всё это возможно только в том случае, если они сядут за стол переговоров, добавил он.

Дэвис подчеркнул, что условия мирных соглашений будут совсем не такими, какими их желал бы видеть Киев. Однако если не начать переговоры, то Украину ждут ещё более масштабные разрушения. Отставной офицер также отметил, что у ВСУ нет шансов удержать линию обороны, и, тем более, не приходится говорить о новом наступлении.

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#украина
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Котляровка на Купянском направлении перешла под контроль российской армии
04 мая 2024, 14:19

Фото: istockphoto/Leestat

Подразделения 47-й танковой дивизии Вооружённых сил РФ заняли населённый пункт Котляровка на Купянском направлении. Части ВСУ отступили, и село перешло под контроль российских войск.
Об этом сообщает телеграм-канал «Военная хроника». В штурме также участвовали подразделения 272-го мотострелкового полка, 6-я штурмовая рота и рота «В». На кадрах опубликованного видео бойцы и командиры держат «триколор» с написанными на нём номерами частей и названиями подразделений, участвовавших во взятии Котляровки и рапортуют об очередном освобождённом населённом пункте.

Обозреватели телеграм-канала отмечают, что теперь российские войска практически полностью оформили выход к трассе Р-07 Чугуев - Старобельск - Меловое. До Купянска по прямой осталось 23 километра. В министерстве обороны РФ пока не подтвердили взятие Котляровки.

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