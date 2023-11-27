Назван срок передачи Министерству обороны первых российских морских дронов

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Первые морские дроны отечественного производства поступят в Министерство обороны до конца текущего года, подтвердил управляющий директор KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко, передает РИА Новости.
Даниленко также отметил, что это и будет первая группа морских беспилотников, которые пройдут испытания в зоне специальной военной операции.
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