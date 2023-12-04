Названа главная причина перехода ВСУ к обороне

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Президент Украины Владимир Зеленский после провала контрнаступления приказал ВСУ перейти к обороне, так как испугался военного бунта в стране. Об этом пишет Junge Welt.
«В военных кругах говорят о голосах неких высокопоставленных военачальников, которые утверждали, что армия откажется повиноваться, если Зеленский отдаст приказ о продолжении самоубийственного наступления», - говорится в статье.
Таким образом, распоряжение Зеленского о переходе к обороне – это лишь уступка на оказанное давление.
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Элина Позднякова