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Названа организация, причастная к атакам на российскую энергоинфраструктуру

AP: СБУ причастна к атакам на российские нефтебазы
20 июня 2024, 18:49
Фото: iStock/Julian_J_Rossig

Фото: iStock/Julian_J_Rossig

Нефтеперерабатывающие заводы в России стали целью атак беспилотных летательных аппаратов, пишет Associated Press.
Сообщается, что «ночные налеты» проводятся Службой безопасности Украины.

Вчера произошло возгорание двух резервуаров на нефтебазе в Тамбовской области. Местное правительство предположило, что причиной стало нападение беспилотника.



Также недавно на нефтебазе в Тахтамукайском районе Республики Адыгея произошел пожар, вызванный ударом дрона. Глава региона Мурат Кумпилов отметил, что возгорание было успешно потушено.

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#нападение
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#завод
#дрон
#правительство
#возгорание
Путин назвал условие для изменения мирных предложений РФ по Украине
Путин: условия по миру с Украиной будут меняться в зависимости от хода СВО
20 июня 2024, 19:11

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что условия для урегулирования конфликта на Украине будут изменяться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент подчеркнул, что мирные предложения не будут оставаться актуальными бесконечно.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

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Губернатор Воробьёв поздравил бойцов с 82-летием Кантемировской дивизии
20 июня 2024, 18:39

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил бойцов 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии в преддверии памятной даты. 26 июня 1942 года был образован 17-й танковый корпус, преемницей которого стаГубернатор Воробьёв поздравил бойцов с 82-летием Кантемировской дивизии ла дивизия.
Глава региона поговорил с военнослужащими и посетил на территории воинской части музей боевой славы с Залом памяти Героев СВО.
«Знаю, что в дивизии всегда очень высоко ценят братство, личные и боевые качества каждого военнослужащего. Хочу сказать спасибо командиру, офицерам и всем военнослужащим: мы понимаем, что славная Кантемировская дивизия с первого дня находится на острие СВО. В ближайшие дни вы будете отмечать день рождения дивизии – ей исполнится 82 года. Хочу пожелать вам здоровья, успехов и всегда чувствовать плечо товарища», – сказал Воробьёв.
Кантемировцы с первых дней участвуют в спецоперации. Каждый десятый из них представлен к государственным наградам. На территории воинской части открыт «Монумент памяти погибшим в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Командир дивизии – участник спецоперации и других военных конфликтов Дмитрий Боглай. Скоро он возвращается на передовую.

Губернатору рассказали, что бойцы, которые дислоцируются не в зоне СВО, а в Наро-Фоминске, делают не менее важную работу. Например, они изготавливают беспилотники разного назначения – со сбросом боекомплекта, дроны-камикадзе, разведчики. Одного из бойцов, гвардии старшего сержанта Ивана, мобилизованного в Лобне, Минобороны признало лучшим инструктором БПЛА.
«Мы стараемся обеспечивать наших ребят всем необходимым. Например, сделали приспособление для FPV-коптера, которое помогает переключаться с тепловизора на дневную камеру. Это очень важно для того, чтобы ориентироваться на местности, просматривать с высоты заросли, деревья. Мы знаем, что враг старается скрывать в них технику. Мы сами собрали все детали, а корпус изготовили на 3D-принтере», – рассказал Иван.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Героическая история – у гвардии лейтенанта Константина. Взвод, которым он командовал, смог скрытно подобраться к позициям противника и атаковать, подавив огневые точки. Константин был тяжело ранен. Противники, считая, что он убит, отошли. Однако Константин продолжил командовать боем.
«Это произошло в запоминающуюся дату – 11.11.22. Противник начал наступление превосходящими силами. Мы долго удерживали позиции, после чего решили немного отойти в тыл. После восполнения сил мы провели штурм позиций, вернув их назад. Они, кстати, до сих пор находятся под нашим контролем. За выполнение боевой задачи меня наградили Орденом Мужества», – рассказал боец.
После ранения он проходил длительный курс реабилитации, лечился в госпиталях Бурденко, Вишневского, в Наро-Фоминске. Сейчас он восстановился и служит дальше.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На базе воинского соединения расположен клуб, руководитель которого Ольга Коростелёва показала губернатору экспонаты музея части, отдельно остановившись на созданном Зале памяти героев СВО.
«Он единственный в своем роде. Экспозиция формируется из того, что ребята сами привозят из зоны спецоперации. Они приводят сюда свои семьи и рассказывают об экспонатах. С каждой вещью связана целая история, это касается и выставленных здесь медалей», – отметила Коростелёва.
Она передала губернатору слова благодарности от жителей военного городка. В ноябре прошлого года, в преддверии Дня матери, во время рабочей поездки губернатора они попросили обновить кровлю в четырёх домах. Воробьёв дал соответствующие поручения. Сейчас идёт ремонт.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Хочу поблагодарить вас, Ольга Николаевна, за то, что объединяете всех женщин и не только их. Вы объединяете всех нас, подсказываете, что необходимо сделать, что нужно ребятам на передовой», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область ведёт большую работу по приведению в надлежащее состояние инфраструктуры микрорайона Кантемировский, где живут военнослужащие и их семьи. Минувшей осенью там запустили котельную, реконструировали теплосети. Сейчас по президентской программе модернизируют школу №9. А ранее в микрорайоне обновили два детсада и провели капремонт ДК «Созвездие». Кроме того, был благоустроен парк «Кантемировский».

Московская область оказывает помощь и с оснащением, отправляя военным квадрокоптеры, тепловизоры, обмундирование, экипировку, медикаменты, дизель-генераторы и прочее.

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#московская область
#подмосковье
#спецоперация
#сво
#андрей воробьёв
#губернатор
#военные
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Стало известно о планах направить F-16 под Харьков
Guardian: поставленные Украине истребители F-16 направят для боев под Харьковом
20 июня 2024, 17:47

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Американские истребители F-16, которые будут переданы Украине, планируется использовать в боевых действиях на территории Харьковской области. Об этом пишет Guardian, ссылаясь на источники из Украины.
«Украинские источники подтвердили, что F-16 будут использоваться для защиты Харькова от корректируемых авиабомб», — сообщает издание.
Ранее командующий Военно-воздушными силами Нидерландов Арнуд Столлманн заявил, что истребители F-16 Fighting Falcon будут поставлены Киеву уже этим летом.

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#сша
#украина
#истребители
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На Западе раскрыли условия перемирия на Украине
Lidovky: Успех переговоров по Украине обеспечит их полная секретность
20 июня 2024, 16:49

Фото: iStock/FabrikaCr

Соблюдение полной секретности станет ключом к успеху переговоров о мире по Украине. Об этом информирует чешское издание Lidovky.
«Лично я предполагаю, что перемирие (а потом, возможно, и мир) наступит, когда затихнет оружие на фронте. Пусть даже это станет результатом усталости и истощения сил, и тогда прекращению огня будут предшествовать дипломатические консультации на низком уровне. Но предпосылка успеха — секретность переговоров. Если об этом, например, я что-нибудь узнаю, плохо», — пишет автор издания.
Он отметил, что швейцарский саммит не приблизил мирные переговоры. По его мнению, он не стал платформой для откровенных обсуждений, а также «для реальных и при этом дипломатичных идей».

Напомним, что конференция по урегулированию украинского конфликта прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Мероприятие было основано на обсуждении так называемого «мирного плана» Владимира Зеленского. На саммит были приглашены 160 государств, однако прибыли 90. В первый же день конференции ряд представителей государств настаивали на участии РФ. Участники мероприятия не добились значимых результатов и ее итоги стали разочаровывающими.

Президент Чехии Петр Павел высоко оценил саммит по Украине. По его словам, встреча в Швейцарии стала «первым шагом на пути к миру» на Украине. Он добавил, что саммит «превзошел все ожидания». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
#переговоры
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Морпех ВСУ заявил о тяжелых потерях среди готовившихся в Британии бойцов
20 июня 2024, 16:43

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские морские пехотинцы, обучавшиеся в Великобритании, понесли значительные потери в Херсонской области. Об этом рассказал офицер 38-й бригады морской пехоты ВСУ с позывным Фагот в интервью для The Times.
Фагот рассказал о неудачных попытках ВСУ переправиться через Днепр и закрепиться на его левом берегу. В результате этих операций военнослужащие, прошедшие подготовку в Великобритании, потеряли много бойцов.

«Наших осталось очень мало», — сказал морпех.
По информации, около тысячи украинских военнослужащих прошли пятинедельные курсы обучения у специалистов Королевской морской пехоты Великобритании.

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#автомобили
#всу
#солдат
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ВХ: По объекту ВСУ в Харьковской области впервые применили ФАБ-3000 с УМПК
20 июня 2024, 16:37

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Российская армия впервые ударила по позициям ВСУ в Харьковской области авиабомбой ФАБ-300 с УМПК. Об этом сообщает «Военная Хроника».
По предварительной информации, прилет был зафиксирован по военному объекту противника в Липцах.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские авиабомбы ФАБ-3000 нанесут разрушительный удар оборонительным укреплениям украинской армии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#дрон
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#всу
#спецоперация
#вс рф
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Советник ДНР Ян Гагин раскрыл подробности своего ранения в зоне СВО
Советник ДНР Ян Гагин получил осколочные ранения лица и плеча в зоне СВО
20 июня 2024, 15:37

Фото: iStock/Diy13

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин получил осколочное ранение лица и плеча в зоне спецоперации.
«Инцидент произошел накануне вечером в тот момент, когда он возвращался из командировки в Москву. Вместе с ним находился заместитель руководителя корпорации развития Новосибирска Денис Гришкин», — рассказал Гагин в беседе с «Известиями».

Он получил осколочное ранение лица и плеча, а также ссадины. Ему уже оказали всю необходимую помощь. При этом у товарища Гагина множественные осколочные ранения лица и головы, а также руки и бедра.

По словам советника ДНР, им удалось спастись благодаря радиоэлектронному ружью. Снаряд ВСУ упал всего в 15 метрах от них.

Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотника ВСУ Гагин был ранен. Он находился в районе Еленовки вместе с коллегой. Они сделали остановку, чтобы подкачать колесо автомобиля. В этот момент их атаковал вражеский дрон.

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#вс рф
#ранение
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На Украине в двух регионах неизвестные подожгли автомобили ВСУ
20 июня 2024, 15:15

Фото: istock / Eduard Muzhevskyi

19 июня в двух областях Украины неизвестные подожгли автомобили, принадлежащие военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах в своем Telegram-канале.
Первый инцидент произошел в Одессе, где в 18:10 был подожжен автомобиль марки Nissan.

Второй поджог случился в Виннице, около 23:00, когда был поврежден автомобиль Volvo, также принадлежащий украинскому военному.

По этим случаям Служба безопасности Украины (СБУ) уже возбудила уголовные дела.

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Российский дрон снял, как украинский БПЛА убил сдававшегося в плен солдата ВСУ
20 июня 2024, 15:10

Фото: iStock/vadimrysev

Солдат ВСУ решил сдаться и пошел за российским беспилотником, но сослуживцы атаковали его при помощи дрона и убили. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Инцидент произошел на Северском направлении. Отмечается, что украинский военный решил спасти свою жизнь и сдался десантникам из 106-й Тульской дивизии ВС РФ. На опубликованных кадрах можно заметить, как боевик ВСУ шел по дороге к российским позициям, следуя за дроном.

Уточняется, что в определенный момент украинский солдат остановился и начал махать руками, и в это же время к нему подлетел и взорвался запущенный его сослуживцами FPV-дрон. Украинский солдат погиб на месте.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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