Названа организация, причастная к атакам на российскую энергоинфраструктуру

Фото: iStock/Julian_J_Rossig
Нефтеперерабатывающие заводы в России стали целью атак беспилотных летательных аппаратов, пишет Associated Press.
Сообщается, что «ночные налеты» проводятся Службой безопасности Украины.
Вчера произошло возгорание двух резервуаров на нефтебазе в Тамбовской области. Местное правительство предположило, что причиной стало нападение беспилотника.
Также недавно на нефтебазе в Тахтамукайском районе Республики Адыгея произошел пожар, вызванный ударом дрона. Глава региона Мурат Кумпилов отметил, что возгорание было успешно потушено.
Читайте также:
Украинский дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод на Кубани
ТАСС: в Краснодарском крае из-за падения беспилотника горит нефтеперерабатывающий завод
В Нижегородской области загорелся нефтеперерабатывающий завод
Вчера произошло возгорание двух резервуаров на нефтебазе в Тамбовской области. Местное правительство предположило, что причиной стало нападение беспилотника.
Также недавно на нефтебазе в Тахтамукайском районе Республики Адыгея произошел пожар, вызванный ударом дрона. Глава региона Мурат Кумпилов отметил, что возгорание было успешно потушено.
Читайте также:
Украинский дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод на Кубани
ТАСС: в Краснодарском крае из-за падения беспилотника горит нефтеперерабатывающий завод
В Нижегородской области загорелся нефтеперерабатывающий завод
Артем Кузьмин