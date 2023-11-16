«Не хочу там жить»: Пленный украинский солдат отказался уезжать из России

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Попавший в плен украинский солдат отказался от обмена и пожелал остаться в России, об этом сообщает «РИА Новости».
«От обмена отказался, хочу к вам уехать в Россию. В Украину не хочу, не хочу в такой стране жить. Нас кинули как мяса кусок. Меня на работе поймали вообще (мобилизовали). Первый раз пошли (атаковать), нас командиры кинули – «мобиков» (мобилизованных), а сами поубегали», - прокомментировал ситуацию солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка.
По его словам, в ряды Вооруженных силы Украины мобилизуют как только что окончивших школу парней, так и людей с психическими отклонениями.
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Евгения Парфентьева