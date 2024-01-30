«Не замечают»: Запад не обращает внимание на расползание поставляемого ВСУ оружия по миру

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Западные страны не хотят обращать внимание на «расползание» оружия, которое поставляют в помощь ВСУ, в горячие точки по всему миру, с таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе посольского круглого стола.
«Еще один аспект, который не очень сильно Запад хочет замечать, это расползание оружия, которое поставляется на Украину, по различным горячим точкам, где оно используется в том числе экстремистами и террористами», — заявил Лавров при обсуждении урегулирования конфликта на Украине.
Министр иностранных дел напомнил, что западное оружие, которое предназначалось для Вооружённых сил Украины, уже было обнаружено не только на Ближнем Востоке, но и в ряде европейских стран, а также в секторе Газа. Помимо этого, появились подтверждения присутствия на полях специальной военной операции западных наёмников и инструкторов, подытожил Лавров.
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