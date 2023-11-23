Несколько сёл Курской области остались без света после обстрела ВСУ

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Сразу несколько населенных пунктов Курской области остались без электричества из-за обстрела ВСУ ЛЭП в селе Неониловка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, без света осталось около 350 жилых домов. При этом во многих из них установлены газовые колы для отопления, которые не работают без электричества.
В темноте и холоде по-прежнему остаются жители сёл Неониловка, Ходейково и Дроновка. При этом восстановить электричество планируют только к утру пятницы из-за возможности повторного обстрела.
По словам главы Курской области Романа Старовойта, специалисты приступят к ремонту, как только будет безопасно. Он также сообщал о двойном обстреле деревни Городище Рыльского района. Пострадавших нет.
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В темноте и холоде по-прежнему остаются жители сёл Неониловка, Ходейково и Дроновка. При этом восстановить электричество планируют только к утру пятницы из-за возможности повторного обстрела.
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Элина Позднякова