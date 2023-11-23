Осколочные ранения получил житель белгородского села Козинка при атаке БПЛА ВСУ

Фото: iStock/NiseriN
Мужчина получил осколочное ранение при атаке беспилотника ВСУ на село Козинка Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Село Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией осколочные ранения нижних конечностей получил мужчина», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавший оперативно был доставлен в Центральную районную больницу. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Также глава региона добавил, что в результате атаки ВСУ повреждение получил один автомобиль.
Ранее стало известно, что раненый после удара Вооруженных сил Украины корреспондент «России 24» Борис Максудов скончался. Он получил множество осколочных ранений после удара беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах в Запорожской области.
Читайте также:
БПЛА ВСУ сбросил боеприпас по группе российских журналистов, есть пострадавшие
Появилось видео гибели актрисы и режиссёра Полины Меньших из-за обстрела ВСУ
Командир корабля Никитин погиб при атаке безэкипажного катера ВСУ
Элина Позднякова