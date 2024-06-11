Нидерланды выделили 60 млн евро на закупку БПЛА для Украины

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Министерство обороны Нидерландов заявило о выделении 60 миллионов евро на закупку беспилотников для ВСУ.
Об этом сообщает РИА Новости. При этом отмечается, что Украина получит в том числе надводные дроны и БПЛА с функцией вида от первого лица.
Незадолго до этого стало известно, что Германия поставит Киеву снайперские винтовки, беспилотники и ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Также стране будет оказана и другая поддержка.
О новой военной помощи Украине сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Незадолго до этого стало известно, что Германия поставит Киеву снайперские винтовки, беспилотники и ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Также стране будет оказана и другая поддержка.
О новой военной помощи Украине сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Алёна Самарева