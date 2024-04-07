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Применение Вооружёнными силами РФ гиперзвуковых ракет «Циркон» против объектов в Киеве стало настоящей демонстрацией силы. Она направлена в том и в адрес Запада в качестве некоего стратегического сигнала.
Об этом пишет обозреватель издания La Nouvelle Tribune Шарли Хессун. В своём материале он указывает, что использование этих ракет вполне можно интерпретировать как сигнал, посланный противникам России. Этот военный ход носит стратегический характер и показывает способность российского вооружения эффективно противостоять самым сложным западным системам противовоздушной обороны, включая американский ЗРК Patriot.
По мнению автора статьи, гиперзвуковые ракеты стали новейшим элементом стратегического сдерживания Запада. Кроме того, неуязвимые для традиционных средств ПВО «Цирконы» существенно повысили наступательный потенциал российской армии на Украине и усилили военное давление на Киев, заключил Хессун.
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