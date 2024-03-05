«Нужно отрезать Украину от Черного моря»: Полковник Литовкин об атаках на ВМФ РФ

Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив
Во время ночной атаки безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных Сил Украины (ВСУ) российский патрульный корабль «Сергей Котов» получил повреждения. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале военный корреспондент Александр Коц.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» рассказал, почему корабли подвергаются атакам в зоне проведения специальной военной операции.
Если вовремя обнаружить приближающий дрон, его можно расстрелять из крупнокалиберного пулемета. Если же приближающийся беспилотник бьет по корпусу судна, взрывает, делает пробоину, то корабль получает повреждения, пояснил эксперт.
Помимо обычных беспилотников, для атак на морские судна применяют безэкипажные катера или морские дроны. Морской дрон — это практически такой же катер, только меньше размером и передвигается он по воде или под водой, близко к поверхности.
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«Потому что для Украины Черноморский флот представляет опасность, очень большую. Они считают, что уничтожая российские корабли, они защищают свое береговое пространство Николаева, Одессу от возможной десантной операции с моря. Во-вторых, они просто пытаются уничтожить российские боевые корабли, потому что это их задача нанести как можно больший ущерб России, как бы, болезненный и имиджевый», — заявил Литовкин.
Помимо обычных беспилотников, для атак на морские судна применяют безэкипажные катера или морские дроны. Морской дрон — это практически такой же катер, только меньше размером и передвигается он по воде или под водой, близко к поверхности.
«Вот его трудно заметить, трудно определить. Тем более, если вахта сидит спустя рукава», — отметил Литовкин.По мнению специалиста, чтобы предотвратить атаки на российские корабли, необходимо освободить Николаевскую и Одесскую область.
«Отрезать Украину от Черного моря и все. И это прекратится. Прекратятся атаки на Крым, прекратятся атаки на Крымский мост. И даже говорить об этом они перестанут», — заключил обозреватель.Отметим, что официального подтверждения от Министерства обороны по поводу атаки на «Сергей Котов» не было.
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Алина Юрчак