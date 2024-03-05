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Шойгу: ВС РФ не позволили ушедшим из Авдеевки частям ВСУ закрепиться на рубеже

Шойгу: ВС РФ продолжают теснить ВСУ в западном направлении после сдачи Авдеевки
05 марта 2024, 12:54
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Ушедшие из Авдеевки части ВСУ планировали закрепиться западнее этой территории, на рубеже населенных пунктов Петровское — Ласточкино — Северное. Однако, российские военные смогли вытеснить их и оттуда. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сегодня отметил, что российские военнослужащие демонстрируют мужество, храбрость и героизм, успешно решают поставленные перед ними задачи. Они вытесняют противника на более дальние рубежи в западном направлении.

Ранее сообщалось, что экипаж Ка-52 ВКС России нанес удар по позициям противника неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния, в сложных метеоусловиях. После совершения маневров, экипаж вернулся на аэродром, откуда вылетал. Четкое выполнение задач командования есть гарантия успеха на фронте.

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#украина
#военные
#всу
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Командование ВСУ перебросило части батальона «Азов»* под Работино
05 марта 2024, 12:57

Фото: istockphoto/Leestat

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжают переброску в район села Работино значительных подкреплений. В их число входят также части батальона спецназа «Азов»*.
Об этом ТАСС рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в районе населённого пункта продолжаются ожесточённые бои, а две трети села находятся в «серой» зоне. Он также добавил, что боевые действия осложняются тем, что Работино практически полностью разрушено и очень сложно закрепиться на рубежах, когда вокруг одни развалины.

Рогов отметил, что прибывающие подкрепления, в том числе боевики «Азова»*, спешившись, сразу бросаются в атаку, без какого-либо построения и подготовки. Он также добавил, что с обеих сторон наблюдается заметное усиление артиллерийского огня в районе Жеребянки и Пятихатки на северо-востоке.

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«Нужно отрезать Украину от Черного моря»: Полковник Литовкин об атаках на ВМФ РФ
Военный эксперт Литовкин заявил о необходимости отрезать Украину от Чёрного моря
05 марта 2024, 12:28

Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив

Во время ночной атаки безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных Сил Украины (ВСУ) российский патрульный корабль «Сергей Котов» получил повреждения. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале военный корреспондент Александр Коц.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» рассказал, почему корабли подвергаются атакам в зоне проведения специальной военной операции.
«Потому что для Украины Черноморский флот представляет опасность, очень большую. Они считают, что уничтожая российские корабли, они защищают свое береговое пространство Николаева, Одессу от возможной десантной операции с моря. Во-вторых, они просто пытаются уничтожить российские боевые корабли, потому что это их задача нанести как можно больший ущерб России, как бы, болезненный и имиджевый», — заявил Литовкин.
Если вовремя обнаружить приближающий дрон, его можно расстрелять из крупнокалиберного пулемета. Если же приближающийся беспилотник бьет по корпусу судна, взрывает, делает пробоину, то корабль получает повреждения, пояснил эксперт.

Помимо обычных беспилотников, для атак на морские судна применяют безэкипажные катера или морские дроны. Морской дрон — это практически такой же катер, только меньше размером и передвигается он по воде или под водой, близко к поверхности.
«Вот его трудно заметить, трудно определить. Тем более, если вахта сидит спустя рукава», — отметил Литовкин.
По мнению специалиста, чтобы предотвратить атаки на российские корабли, необходимо освободить Николаевскую и Одесскую область.
«Отрезать Украину от Черного моря и все. И это прекратится. Прекратятся атаки на Крым, прекратятся атаки на Крымский мост. И даже говорить об этом они перестанут», — заключил обозреватель.
Отметим, что официального подтверждения от Министерства обороны по поводу атаки на «Сергей Котов» не было.

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«Уложили в сырую землю»: офицер ВСУ рассказал о судьбе украинских добровольцев
Офицер ВСУ Игорь Лапин сообщил, что на Украине закончились те, кто готов воевать добровольно
05 марта 2024, 12:25

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Мотивировать украинцев идти на фронт бесполезно: те, кто добровольно хотел стать участником конфликта с Россией, уже сходили на фронт и лежат в сырой земле. Об этом в интервью для агентства УНИАН заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Лапин.
Наиболее передовую часть украинских войск, а именно пехоту, российские военнослужащие с успехом ликвидировали. Их заменили те, кто не стал уклоняться от вручения повесток и пришел в военкомат, а после был отправлен на фронт для выполнения задач, поставленных украинским военным командованием. Ряды таковых военнослужащих в последнее время тоже существенно сократились, а заменять их особо и некем.

Несмотря на все разговоры Владимира Зеленского об ужесточении норм всеобщей мобилизации на Украине, мужчины продолжают массово избегать призыва на фронт, отсиживаются дома. Внутри страны функционируют многочисленные телеграм-каналы, в которых авторы сообщают, где раздают повестки. Мужчины сторонятся этих мест, а на авторов таких ресурсов власти Украины заводят уголовные дела.

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#всу
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Shot: Украинские спецслужбы хотели устроить экологическую катастрофу под Самарой
05 марта 2024, 11:54

Фото: iStock/Kyryl Gorlov

Диверсанты собирались взорвать состав с аммиаком, который следовал с завода «Тольяттиазот». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Утро началось с того, что около 06:15 на перегоне Звезда — Чапаевск произошел взрыв. Пять поездов были задержаны. Когда российские специалисты начали исследовать территорию, выявили, что на железнодорожных путях заложены еще несколько взрывных устройств. Спецслужбы Украины планировали подорвать поезд с аммиаком, но у них не получилось реализовать свой план.

Сейчас диверсантов разыскивают правоохранительные органы. По описанию местных жителей, подозрительные мужчины ростом 170-180 см с рюкзаками на спинах были замечены окрестностях моста через реку Чапаевка незадолго до взрыва, произошедшего там.

В ФСБ возбудили уголовное дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ.

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#железная дорога
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В Воронеже объявили авиационную опасность
Губернатор Воронежской области Гусев: со стороны Украины приближаются БПЛА
05 марта 2024, 11:26

Фото: сайт Кремля

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил о приближении беспилотных летательных аппаратов к Воронежу.
Он отметил, что силы противовоздушной обороны города находятся в состоянии готовности для возможного противодействия атаке. В связи с этим в Воронеже объявлена авиационная опасность.

«Уважаемые воронежцы, объявляется авиационная опасность! Со стороны Украины к городу приближаются БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Напомним, 29 февраля мэрия Воронежа также сообщила о приближении пяти беспилотных летательных аппаратов к городу. Позднее местные власти уточнили, что эти БПЛА не пересекли границ Воронежской области. Также 18 февраля над Воронежем был сбит беспилотный летательный аппарат, при этом никто не пострадал.

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#бпла
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В Курской области сбили украинский беспилотник
05 марта 2024, 10:59

Фото: iStock/Diy13

Ранним утром 5 марта в Курской области был замечен украинский беспилотник. Вражеский объект был оперативно сбит российскими силами ПВО. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны России.
Около 9.30 утра в понедельник, 5 марта, украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области дежурными средствами ПВО Российской Федерации. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Сейчас территория обследуется специалистами для выявления фрагментов подбитого вражеского летательного аппарата.

Ранее также сообщалось, что сегодня в Белгородской области беспилотник попал в нефтебазу, вследствие чего в резервуаре с нефтепродуктами случился взрыв и начался пожар. Все оперативные службы работают на месте для выяснения обстоятельств произошедшего.

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#беспилотник
#курская область
#россия
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«В себя поверили»: Боец ВС РФ рассказал, как легко подбил танк Abrams
Боец «Рассвет» рассказал, как подбил первый танк Abrams ударом дрона под башню
05 марта 2024, 10:42

Фото: istock / dr_evil

Оператор российского FPV-дрона «Упырь» с позывным Рассвет признался, что уничтожить американский танк «Абрамс» было крайне просто. Он отметил, что удивился самонадеянности украинских солдат. Рассказ военного опубликовало Министерство обороны в своем Телеграм-канале.

«Первым дроном поразили заднюю часть, под башню, и сразу же остановили его», — рассказал боец, добавив, что второй дрон полностью вывел танк из строя.
Боец предположил, что военные ВСУ «поверили в себя», выехав на открытую местность, и подумав, что они едут неуязвимые.

Военнослужащие российской армии с позывными Коловрат и Рассвет подбили американский танк Abrams под Авдеевкой 3 марта. Бой шел около населенного пункта Бердычи. В тот же день расчет Коловрата уничтожил несколько единиц техники ВСУ, в том числе подбил и второй такой танк.

Ранее сообщалось, что что российский снайпер застрелил командира разведки ВСУ через щель в окне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#танк
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Сырский доложил шефу Пентагона о ситуации на фронте
Главком ВСУ Сырский отчитался шефу Пентагона Остину о ситуации на фронте
05 марта 2024, 10:24

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и обсудил текущую ситуацию на линии фронта и изменения, происходящие на различных направлениях. Об этом Сырский написал в своем Telegram-канале.
«Сегодня был важный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым мы проинформировали главу Пентагона о текущей обстановке на фронте и обсудили изменения, происходящие на ключевых направлениях», — отмечается в сообщении.
Главнокомандующий также подчеркнул, что проводится активная работа по обеспечению потребностей украинской армии.

Ранее Александр Сырский посетил передовую линию и оценил ситуацию для Украины как «сложную». Он отметил, что Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают активные наступательные действия на нескольких направлениях фронта. Наиболее сложная обстановка сложилась на направлениях в районах Авдеевки и Запорожья.

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#сша
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#работа
#контроль
#всу
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Нефтебаза атакована в селе Долгое Белгородской области
05 марта 2024, 10:07

Фото: iStock/Aleksandr Potashev

После вражеской атаки на территории нефтебазы в Белгородской области начался пожар. Об этом сообщает 112. Горит резервуар для хранения нефтепродуктов. ЧП в Губкинском городском округе подтверждают власти региона.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на нефтебазе зафиксированы сильный взрыв и пожар. Пострадавших нет, однако, сам объект является важным для региона в части снабжения местного населения топливом, потому он будет требовать дальнейшего восстановления.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее ВСУ наносили удары по Белгородской области 2 марта. В селе Щетиновка было зафиксировано 3 прилета. Сегодня атаке ВСУ подверглись Курская область, где был сбит вражеский беспилотник, а также Самарская область, где спецслужбами Украины была предпринята попытка совершить диверсию и подорвать поезд с аммиаком.

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