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Ушедшие из Авдеевки части ВСУ планировали закрепиться западнее этой территории, на рубеже населенных пунктов Петровское — Ласточкино — Северное. Однако, российские военные смогли вытеснить их и оттуда. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.
Ранее сообщалось, что экипаж Ка-52 ВКС России нанес удар по позициям противника неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния, в сложных метеоусловиях. После совершения маневров, экипаж вернулся на аэродром, откуда вылетал. Четкое выполнение задач командования есть гарантия успеха на фронте.
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