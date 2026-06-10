Обычный лесничий на Украине оказался в центре очень дорогой схемы

10 июня 2026, 11:34

На Украине лесничего отдали под суд за вывод уклонистов в Белоруссию

Фото: iStock/ronstik

Государственное бюро расследований сообщило, что сотрудник приграничного лесничества с февраля водил мужчин в Белоруссию через леса и болота и брал 8 тысяч долларов с человека. Об этом пишет РИА Новости.