Обычный лесничий на Украине оказался в центре очень дорогой схемы
Государственное бюро расследований сообщило, что сотрудник приграничного лесничества с февраля водил мужчин в Белоруссию через леса и болота и брал 8 тысяч долларов с человека. Об этом пишет РИА Новости.
По версии следствия, лесничий хорошо знал местность в украинской части Полесья и вместе с сообщником наладил схему для побега военнообязанных. Они лично сопровождали людей до белорусской границы через густые леса и топкие болота в малонаселенной местности. Фигурантам грозит до девяти лет лишения свободы. Делом занимается прокуратура Ровненской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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