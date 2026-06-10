Силовики сообщили о потерях 39-й бригады морской пехоты ВСУ в Чугуеве

10 июня 2026, 10:17

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Представитель российских силовых структур сообщил, что 39-я бригада морской пехоты ВСУ понесла существенные потери после поражения мест ее размещения в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.