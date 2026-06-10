Силовики сообщили о потерях 39-й бригады морской пехоты ВСУ в Чугуеве
Представитель российских силовых структур сообщил, что 39-я бригада морской пехоты ВСУ понесла существенные потери после поражения мест ее размещения в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.
По словам собеседника агентства, жители Чугуева подтвердили потери бригады после «комплексного огневого поражения» по местам размещения. Других подробностей в сообщении не приводят.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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