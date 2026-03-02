Областной фестиваль солдатской песни объединил около 650 исполнителей
Гала-концерт областного фестиваля солдатской песни «Единство во имя Отечества» прошёл во Дворце культуры Балашихи. Фестиваль объединил около 650 человек, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
На сцене ДК выступили профессиональные артисты, ветераны, участники спецоперации и их семьи, волонтëры и активисты военно-патриотических объединений. Жюри выбрало лучших исполнителей из более чем 300 участников отборочных туров.
«Фестиваль солдатской песни стал одним из 14 победителей нашего грантового конкурса для членов общественных палат, который мы впервые провели в прошлом году. Финансирование из регионального бюджета составило 20 миллионов рублей. Целью было поддержать социально значимые проекты, которые находят реальный отклик у жителей. Особое внимание уделили поддержке участников СВО и их семей. Фестиваль в Балашихе – яркий пример такой работы», – отметила министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Программу открыл юнармеец из Серпухова Всеволод Данилов легендарной песней «Тëмная ночь». Продолжили выступление коллективы из Солнечногорска, исполнившие композиции «В землянке» и «Возвращайтесь, папы». Марианна Воротникова и Виктория Дегтярёва представили современную композицию «Только держись». Кульминацией вечера стали выступления участников боевых действий – ветеранов СВО. Завершил программу Ансамбль песни и пляски дивизии имени Дзержинского войск национальной гвардии под руководством майора Алексея Ненахова.
В фойе Дворца культуры гости могли написать письма бойцам. «Волонтëры Подмосковья» отправят письма на передовую.