Областной фестиваль солдатской песни объединил около 650 исполнителей

02 марта 2026, 18:53

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Гала-концерт областного фестиваля солдатской песни «Единство во имя Отечества» прошёл во Дворце культуры Балашихи. Фестиваль объединил около 650 человек, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





На сцене ДК выступили профессиональные артисты, ветераны, участники спецоперации и их семьи, волонтëры и активисты военно-патриотических объединений. Жюри выбрало лучших исполнителей из более чем 300 участников отборочных туров.

«Фестиваль солдатской песни стал одним из 14 победителей нашего грантового конкурса для членов общественных палат, который мы впервые провели в прошлом году. Финансирование из регионального бюджета составило 20 миллионов рублей. Целью было поддержать социально значимые проекты, которые находят реальный отклик у жителей. Особое внимание уделили поддержке участников СВО и их семей. Фестиваль в Балашихе – яркий пример такой работы», – отметила министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

