Подмосковный форум «Снежный десант» дал старт зимнему этапу всероссийской акции

18 февраля 2026, 18:10

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Более 100 участников собрал форум развития добровольчества «Снежный десант Подмосковья», который прошёл в детском оздоровительном центре «Пушкино». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства информации и молодёжный политики Московской области.





Форум объединил бойцов, командиров, комиссаров и руководителей пресс-служб студенческих отрядов Подмосковья. Он стал ключевым этапом подготовки к самостоятельным выездам в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант», которая продлится до 12 марта.

«В этой акции примут участие около 70 активистов студенческих отрядов Московской области. Они отправятся в шесть муниципалитетов региона – Звёздный городок, Балашиху, Электросталь, Ногинск, Мытищи и Дубну. Ребята будут оказывать адресную помощь, проводить творческие мастер-классы в домах культуры и профориентационные встречи со школьниками. Особое внимание уделят помощи ветеранам Великой Отечественной войны и семьям участников СВО», – рассказала министр информации и молодежный политики Московской области Екатерина Швелидзе.