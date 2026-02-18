Подмосковный форум «Снежный десант» дал старт зимнему этапу всероссийской акции
Более 100 участников собрал форум развития добровольчества «Снежный десант Подмосковья», который прошёл в детском оздоровительном центре «Пушкино». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства информации и молодёжный политики Московской области.
Форум объединил бойцов, командиров, комиссаров и руководителей пресс-служб студенческих отрядов Подмосковья. Он стал ключевым этапом подготовки к самостоятельным выездам в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант», которая продлится до 12 марта.
«В этой акции примут участие около 70 активистов студенческих отрядов Московской области. Они отправятся в шесть муниципалитетов региона – Звёздный городок, Балашиху, Электросталь, Ногинск, Мытищи и Дубну. Ребята будут оказывать адресную помощь, проводить творческие мастер-классы в домах культуры и профориентационные встречи со школьниками. Особое внимание уделят помощи ветеранам Великой Отечественной войны и семьям участников СВО», – рассказала министр информации и молодежный политики Московской области Екатерина Швелидзе.
В течение трёх дней участники слушали лекции по планированию работы, разрабатывали дорожные карты, посещали тренинги по охране труда и первой помощи, готовили творческие визитки и проходили итоговую аттестацию готовности к выездам.
На «Ярмарке отрядов» команды презентовали выездные программы. Каждый отряд демонстрировал не только креативный подход, но и понимание миссии движения. Это профориентация, патриотическое воспитание и адресная помощь.
По итогам защиты программ путёвки на выезды получили 12 лучших отрядов.