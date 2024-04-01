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Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис сообщил, что финансовая и военная помощь США не предотвратит потерю Украиной еще большего количества территорий. Об этом Дэвис заявил на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
По мнению подполковника, если конгресс США передаст финансовую помощь Киеву, то это увеличит цену, которую заплатит Украина перед тем, как потерпеть абсолютное поражение. Дэвис отметил, что при этом страна потеряет огромное количество живой силы и территорий перед началом мирных переговоров.
Он добавил, что Россия занимает лидирующие позиции на линии боевого соприкосновения благодаря военной мощности своей армии. Дэвис заключил, что РФ имеет все необходимое для увеличения боевой мощности.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Он добавил, что Россия занимает лидирующие позиции на линии боевого соприкосновения благодаря военной мощности своей армии. Дэвис заключил, что РФ имеет все необходимое для увеличения боевой мощности.
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Екатерина Коршунова