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Офицер Дэвис: помощь США не предотвратит потерю Украиной территорий

01 апреля 2024, 11:38
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис сообщил, что финансовая и военная помощь США не предотвратит потерю Украиной еще большего количества территорий. Об этом Дэвис заявил на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
По мнению подполковника, если конгресс США передаст финансовую помощь Киеву, то это увеличит цену, которую заплатит Украина перед тем, как потерпеть абсолютное поражение. Дэвис отметил, что при этом страна потеряет огромное количество живой силы и территорий перед началом мирных переговоров.

Он добавил, что Россия занимает лидирующие позиции на линии боевого соприкосновения благодаря военной мощности своей армии. Дэвис заключил, что РФ имеет все необходимое для увеличения боевой мощности.


Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Харькове сообщили о разрушении почти всей энергетической инфраструктуры
Терехов: в Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура
01 апреля 2024, 12:37

Фото: iStock/happyphoton

Почти вся критическая энергетическая инфраструктура Харькова разрушена. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в интервью украинскому изданию «Лига».
24 марта Терехов сообщал, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ. В настоящее время сроки восстановления энергоснабжения пока неизвестны.

Глава города подчеркнул, что сейчас ситуация для энергетической отрасли Харькова крайне тяжёлая.

Жители города во время блэкаута посещают пункты обогрева и учебные заведения, где им бесплатно раздают еду, добавил Терехов.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВСУ вряд ли будут бороться за Харьков и сдадут город без боя.

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#вс рф
#обстрел
#украина
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Запад в ужасе от военного хода России
Меркурис: в марте Россия нанесла сильнейшие за время СВО удары по ВСУ
01 апреля 2024, 11:40

Фото: Istock/Aleksandr Golubev

В марте ВС РФ нанесли сильнейшие за время спецоперации авиаудары по ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«В марте этого года мы наблюдали ночные российские ракетные удары, каких еще не было ни разу за время проведения специальной военной операции», — сказал Меркурис.

Российские авиаудары привели к разрушительным последствиям для ВСУ, добавил он, подчеркнув, что ракетный арсенал РФ, направленный против украинских сил, огромен.

В субботу в Минобороны сообщили, что ВС РФ за неделю нанесли 58 ударов по объектам ВСУ, в том числе новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

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#спецоперация
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«Мост вышел из чата»: ВС РФ уничтожили мост в Гуляйполе, по которому шло снабжение ВСУ
Рогов: ВС РФ уничтожили мост в Гуляйполе, по которому шло снабжение ВСУ
01 апреля 2024, 11:36

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Российские военные взорвали мост в городе Гуляйполе в Запорожской области, по которому снабжались подразделения ВСУ. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, удар по важному для ВСУ мосту был нанесён авиацией 11-й армии ВВС и ПВО, а также операторов БПЛА группировки «Восток».

«Авиаударом в Гуляйполе Запорожской области уничтожен важный для боевиков ВСУ мост. Мосты выводятся из строя для затруднения поставок боеприпасов и проведения ротаций бандеровцев», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Он пояснил, что именно через уничтоженный мост осуществлялось основное снабжение подразделений ВСУ на данном участке запорожского фронта.

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#рогов
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МИД Франции: Париж ждет, что КНР пошлет РФ сигналы по конфликту на Украине
01 апреля 2024, 10:31

Фото: iStock/SimonLukas

Париж ожидает от Китая четкого послания России по конфликту на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И, передает AFP.
По словам Сежурне, баланс политических сил должен стать благоприятным для украинской стороны. Отмечается, что в вопросе поддержки Украины Париж также рассчитывает на Финляндию.

Недавно глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что отправка западных военных на Украину не исключена. По ее словам, в настоящее время не стоит «раскрывать все карты» Запада.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке французской армии на Украину. При этом лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что Макрон ведет страну к самоубийству подобными заявлениями и действиями.

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Специалисты установили место сборки украинских дронов «Баба Яга»
Гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин: Установлено место сборки дронов «Баба Яга»
01 апреля 2024, 09:45

Фото: iStock/vadimrysev

Специалисты «Центра комплексных беспилотных решений», изучив трофейный дрон ВСУ «Баба Яга», смогли выяснить, где их собирают и цепочку поставок комплектующих. Об этом рассказал гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин, его слова передаёт РИА Новости.
«Именно к нам попал первый трофейный дрон "Баба Яга", тогда даже названия такого не было. Нам удалось "разговорить" дрон, и мы узнали, что попала на фронт "Баба Яга" не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые нам она показала, были сопоставлены с другой информацией», — пояснил Кузякин.

По его словам, в результате проделанной работы удалось получить «бесценные данные» о том, как проводилась логистика, где они хранились производились и тестировались. Он добавил, что элементная база дрона рассказала намного больше, чем любой пленный специалист по БПЛА противника или агент.

Кузякин отметил, что всю полученную информацию передали в соответствующие органы и компетентные организации.

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#украина
#бпла
#база
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«Осталось 650 метров»: ВС РФ почти добрались до Часова Яра
РВ: Вооружённым силам РФ осталось 650 метров до Часова Яра
01 апреля 2024, 09:32

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская армия практическая добралась до Часова Яра, об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«До Часов Яра 650 метров. Десант продолжает прорыв обороны врага. Наступая от Артёмовска (Бахмута) 98-я ивановская дивизия ВДВ успешно продвигается вперёд, громя силы ВСУ, занимая один за другим опорники врага и подходя к важному городу Часов Яр», — сообщили военкоры.

Успехи российских войск признали и с вражеской стороны, сообщает РВ. Украинские аналитики публикуют карты, на которых очерчена территория, занимаемая Вооружёнными силами РФ. Они также отмечают, что российские силы продолжают стягивать на это направление свои резервы.

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#вс рф
#всу
#сво
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«Крупнейшее военное поражение»: Американский бизнесмен оценил контрнаступление ВСУ
Бизнесмен Сакс назвал контрнаступление ВСУ крупнейшим военным поражением
01 апреля 2024, 09:18

Фото: iStock/JARAMA

Американский бизнесмен Дэвид Сакс заявил, что контрнаступление ВСУ в 2023 году стало самым крупным военным провалом в современной истории, и обвинил в этом администрацию США. Так он прокомментировал слова Илона Маска о возможной потере Украиной Одессы и выхода к морю.
Напомним, накануне Маск заявил, что в случае затяжного конфликта с Россией Киев может потерять Одессу и выход к Черному морю.

«Летнее контрнаступление Украины стало одним из крупнейших поражений в истории современной войны: танки и солдаты сломя голову бросились на минные поля, а российская артиллерия обрушивалась на них с сильно укрепленных позиций», — написал Сакс в своей соцсети.

При этом он отметил, что такой исход событий был предсказуем, однако союзники Украины настояли на контрнаступлении, пообещав поддержку.

При этом по итогам наступления Киев потерял большинство подготовленных боевых частей, а также вооружение. Теперь, по словам Сакса, Украине грозит исчезновение с карты мира.

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«Два микроинсульта и травма головы»: Пленный боец ВСУ рассказал, как проходила мобилизация
Пленный боец ВСУ Мерва рассказал, как его мобилизовали с двумя микроинсультами
01 апреля 2024, 09:17

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинские военкомы насильно мобилизуют даже тех людей, у которых есть серьёзные проблемы со здоровьем, об этом рассказал украинский военнопленный Борис Мерва, его признание публикует Минобороны РФ.
«Дали мне повестку — через 2-3 дня явиться (в военкомат). Я явился, но задержался по причине болезни — до сих пор документы (медицинские) не могут найти, они затерялись. До призыва у меня было два микроинсульта, травма головы, проблемы с ногами – варикозное расширение вен», — вспоминает Мерва.

Военнопленный также рассказал, что тренировали новобранцев американец и австриец. По его словам, инструкторы провели с ними всего два дня, научили базовым вещам, а затем уехали.

Мерва заявил, что Владимир Зеленский бросает в «мясорубку» необученных солдат, которые не способны защищаться от российских профессиональных военных.

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#всу
#вс рф
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Гендиректор ЦКБР: ВСУ имеют до миллиона FPV-дронов, но есть проблемы с расчетами
01 апреля 2024, 08:05

Фото: iStock/NatureNow

Гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин заявил, что ВСУ удалось нарастить число FPV-дронов до миллиона, но при этом у них сохраняются проблемы в подвозе беспилотников на фронт и подготовке расчетов. Об этом сообщает РИА Новости.
Кузякин отметил, что такое количество позволяет противнику не экономить дроны и применять их по любым целям без ограничений. По его мнению, в данном случае количество беспилотников не совпадает с количеством квалифицированных специалистов по их использованию.

В ЦКБР подчеркнули, что на сегодняшний день его мощности позволяют производить сотни FPV-дронов в месяц, а при соответствующем запросе центр способен в короткие сроки увеличить их число до нескольких тысяч в неделю.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 1 апреля российская противовоздушная оборона перехватила в небе над Белгородской областью два украинских беспилотника.

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