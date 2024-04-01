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МИД Франции: Париж ждет, что КНР пошлет РФ сигналы по конфликту на Украине

01 апреля 2024, 10:31
Фото: iStock/SimonLukas

Фото: iStock/SimonLukas

Париж ожидает от Китая четкого послания России по конфликту на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И, передает AFP.
По словам Сежурне, баланс политических сил должен стать благоприятным для украинской стороны. Отмечается, что в вопросе поддержки Украины Париж также рассчитывает на Финляндию.

Недавно глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что отправка западных военных на Украину не исключена. По ее словам, в настоящее время не стоит «раскрывать все карты» Запада.


Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке французской армии на Украину. При этом лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что Макрон ведет страну к самоубийству подобными заявлениями и действиями.

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Специалисты установили место сборки украинских дронов «Баба Яга»
Гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин: Установлено место сборки дронов «Баба Яга»
01 апреля 2024, 09:45

Фото: iStock/vadimrysev

Специалисты «Центра комплексных беспилотных решений», изучив трофейный дрон ВСУ «Баба Яга», смогли выяснить, где их собирают и цепочку поставок комплектующих. Об этом рассказал гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин, его слова передаёт РИА Новости.
«Именно к нам попал первый трофейный дрон "Баба Яга", тогда даже названия такого не было. Нам удалось "разговорить" дрон, и мы узнали, что попала на фронт "Баба Яга" не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые нам она показала, были сопоставлены с другой информацией», — пояснил Кузякин.

По его словам, в результате проделанной работы удалось получить «бесценные данные» о том, как проводилась логистика, где они хранились производились и тестировались. Он добавил, что элементная база дрона рассказала намного больше, чем любой пленный специалист по БПЛА противника или агент.

Кузякин отметил, что всю полученную информацию передали в соответствующие органы и компетентные организации.

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#украина
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«Осталось 650 метров»: ВС РФ почти добрались до Часова Яра
РВ: Вооружённым силам РФ осталось 650 метров до Часова Яра
01 апреля 2024, 09:32

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская армия практическая добралась до Часова Яра, об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«До Часов Яра 650 метров. Десант продолжает прорыв обороны врага. Наступая от Артёмовска (Бахмута) 98-я ивановская дивизия ВДВ успешно продвигается вперёд, громя силы ВСУ, занимая один за другим опорники врага и подходя к важному городу Часов Яр», — сообщили военкоры.

Успехи российских войск признали и с вражеской стороны, сообщает РВ. Украинские аналитики публикуют карты, на которых очерчена территория, занимаемая Вооружёнными силами РФ. Они также отмечают, что российские силы продолжают стягивать на это направление свои резервы.

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«Крупнейшее военное поражение»: Американский бизнесмен оценил контрнаступление ВСУ
Бизнесмен Сакс назвал контрнаступление ВСУ крупнейшим военным поражением
01 апреля 2024, 09:18

Фото: iStock/JARAMA

Американский бизнесмен Дэвид Сакс заявил, что контрнаступление ВСУ в 2023 году стало самым крупным военным провалом в современной истории, и обвинил в этом администрацию США. Так он прокомментировал слова Илона Маска о возможной потере Украиной Одессы и выхода к морю.
Напомним, накануне Маск заявил, что в случае затяжного конфликта с Россией Киев может потерять Одессу и выход к Черному морю.

«Летнее контрнаступление Украины стало одним из крупнейших поражений в истории современной войны: танки и солдаты сломя голову бросились на минные поля, а российская артиллерия обрушивалась на них с сильно укрепленных позиций», — написал Сакс в своей соцсети.

При этом он отметил, что такой исход событий был предсказуем, однако союзники Украины настояли на контрнаступлении, пообещав поддержку.

При этом по итогам наступления Киев потерял большинство подготовленных боевых частей, а также вооружение. Теперь, по словам Сакса, Украине грозит исчезновение с карты мира.

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«Два микроинсульта и травма головы»: Пленный боец ВСУ рассказал, как проходила мобилизация
Пленный боец ВСУ Мерва рассказал, как его мобилизовали с двумя микроинсультами
01 апреля 2024, 09:17

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинские военкомы насильно мобилизуют даже тех людей, у которых есть серьёзные проблемы со здоровьем, об этом рассказал украинский военнопленный Борис Мерва, его признание публикует Минобороны РФ.
«Дали мне повестку — через 2-3 дня явиться (в военкомат). Я явился, но задержался по причине болезни — до сих пор документы (медицинские) не могут найти, они затерялись. До призыва у меня было два микроинсульта, травма головы, проблемы с ногами – варикозное расширение вен», — вспоминает Мерва.

Военнопленный также рассказал, что тренировали новобранцев американец и австриец. По его словам, инструкторы провели с ними всего два дня, научили базовым вещам, а затем уехали.

Мерва заявил, что Владимир Зеленский бросает в «мясорубку» необученных солдат, которые не способны защищаться от российских профессиональных военных.

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Гендиректор ЦКБР: ВСУ имеют до миллиона FPV-дронов, но есть проблемы с расчетами
01 апреля 2024, 08:05

Фото: iStock/NatureNow

Гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин заявил, что ВСУ удалось нарастить число FPV-дронов до миллиона, но при этом у них сохраняются проблемы в подвозе беспилотников на фронт и подготовке расчетов. Об этом сообщает РИА Новости.
Кузякин отметил, что такое количество позволяет противнику не экономить дроны и применять их по любым целям без ограничений. По его мнению, в данном случае количество беспилотников не совпадает с количеством квалифицированных специалистов по их использованию.

В ЦКБР подчеркнули, что на сегодняшний день его мощности позволяют производить сотни FPV-дронов в месяц, а при соответствующем запросе центр способен в короткие сроки увеличить их число до нескольких тысяч в неделю.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 1 апреля российская противовоздушная оборона перехватила в небе над Белгородской областью два украинских беспилотника.

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#всу
#пво
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#беспилотник
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Минувшей ночью ПВО перехватила два беспилотника ВСУ в Белгородской области
Минобороны РФ: ПВО перехватила два беспилотника ВСУ в белгородской области
01 апреля 2024, 07:31

Фото: iStock/rancho_runner

В ночь на 1 апреля российская противовоздушная оборона перехватила в небе над Белгородской областью два украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны России.

Уточняется, что в небе над Белгородской областью было перехвачено два вражеских беспилотника.

31 марта глава региона Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле ВСУ села Дунайка погибла женщина. Отмечается, что в момент украинского обстрела мирная жительница находилась на улице. Она получила раны, несовместимые с жизнью.


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Танки Т-80 и БПЛА освобождают пути для штурмовиков на донецком направлении
МО РФ: Танки Т-80 и БПЛА расчищают путь для штурмовиков на донецком направлении
01 апреля 2024, 07:25

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Экипажи танков Т-80 и операторы ударных беспилоников обеспечивают продвижение штурмовых групп «Южной» группировки войск на донецком направлении спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.
«Танкисты и операторы беспилотной летательной авиации 1-го армейского корпуса ежедневно выполняют задачи по огневой поддержке штурмовых подразделения "Южной" группировки войск и уничтожению пехоты противника в опорных пунктах», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

При этом обеспечивается работа бронетехники, которая расчищает дорогу для штурмовиков.

В Минобороны уточнили, что экипажи танков Т-80 уничтожают живую силу ВСУ, которые прячутся в укрытиях и ликвидируют огневые точки, что позволяет российским штурмовым группам продвигаться вглубь обороны украинской армии.

На донецком направлении разведка РФ заметила движение групп ВСУ. Тогда экипажи танков Т-80 совместно с операторами дронов сразу же ударили по опорному пункту противника, уничтожив украинских военных и их боевую технику.

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#движение
#всу
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Российский боец оценил трофейную немецкую БМП Marder
Боец группировки «Центр»: немецкие БМП Marder непригодны для боев в Донбассе
01 апреля 2024, 06:19

Фото: istock / Denniro

Боец группировки «Центр», принимавший участие в восстановлении трофейной немецкой боевой машины пехоты (БМП) Marder рассказал о ее недостатках. Об этом пишет РИА Новости.
Военнослужащий сообщил, что Marder обладают плохой проходимостью и непригодны для боев в Донбассе. Он пояснил, что у БМП нет грунтозацепов, но на технике установлены резиновые подушки.

«Marder предназначена для передвижения по твердым грунтам, по асфальтированным дорогам, возможно по песчаным дорогам, по грязи она движется очень плохо», — отметил собеседник издания.
Масса машины пехоты составляет порядка 30 тонн. Внутри могут поместиться 3 человека экипажа и до 7 человек десанта. Marder вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом MG3, который установлен на лафете сверху двухместной башни.

Ранее сообщалось, что экипажи Су-34 ударили по командному пункту на Южнодонецком направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Учитель из Луганска рассказал, как решил уйти в артиллеристы
01 апреля 2024, 06:05

Фото: iStock/ Olha Romaniuk

Учитель русских народных танцев из Луганска, гастролирующий с концертами по миру, рассказал, как решил уйти в артиллеристы, передает РИА Новости.
Он рассказал, что желание сменить профессию танцора на военную пришло резко. Житель Донбасса объяснил, что нужно защищать свою Родину, «потому что кто, если не мы, защитит нашу страну». Решение он принял в 2019 году и вступил на тот момент в ряды народной милиции ЛНР, а позже подписал контракт с Минобороны России.

Теперь мужчина является военнослужащим 123-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса «Южной» группировки войск с позывным «Гарант». Эта бригада стала преемственным подразделением 2-й отдельной мотострелковой бригады народной милиции ЛНР, которой командовал Денис Иванов, известный по позывному «Ташкент» и получивший Героя России посмертно.

Он обратился к людям, которые покинули России. По его словам, там они не найдут «такого мира, как здесь, и такого общества«.

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