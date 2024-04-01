МИД Франции: Париж ждет, что КНР пошлет РФ сигналы по конфликту на Украине

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Париж ожидает от Китая четкого послания России по конфликту на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И, передает AFP.
По словам Сежурне, баланс политических сил должен стать благоприятным для украинской стороны. Отмечается, что в вопросе поддержки Украины Париж также рассчитывает на Финляндию.
Недавно глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что отправка западных военных на Украину не исключена. По ее словам, в настоящее время не стоит «раскрывать все карты» Запада.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке французской армии на Украину. При этом лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что Макрон ведет страну к самоубийству подобными заявлениями и действиями.
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Недавно глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что отправка западных военных на Украину не исключена. По ее словам, в настоящее время не стоит «раскрывать все карты» Запада.
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Екатерина Коршунова