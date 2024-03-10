Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Уничтожившие Abrams в зоне СВО бойцы не получили вознаграждение от Охлобыстина

Уничтожившие Abrams в зоне СВО бойцы не получили вознаграждение от Охлобыстина

Mash: Охлобыстин заявил, что не все уничтожившие Abrams военные получат деньги
10 марта 2024, 16:14
Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Вознаграждение 10 миллионов рублей от Ивана Охлобыстина получат только российские бойцы, уничтожившие в зоне спецоперации самый первый американский танк M1 Abrams. По его словам, спонсоры выделили деньги только солдатам с позывными Коловрат и Рассвет, уничтожившим первый танк.

Впрочем, актёр, сценарист, режиссёр и священник сообщил, что сейчас активно ищет патриотически настроенных состоятельных людей, которые сумеют достойно вознаградить тех военных, которые превратили в металлолом вторую и третью американскую машину, передаёт телеграм-канал Mash. Так же как и тех, кто будет делать это в дальнейшем. Сколько бы союзники не присылали на Украину своих бронированных машин, всех их ждёт одна судьба — быть сожжёнными российскими бойцами.

Охлобыстин также рассказал, что отказался от выплаты поощрений за ликвидацию иностранных наёмников и военных преступников Буданова и Залужного. По его мнению, такое «сафари» порочит честь русского солдата и противоречит христианской морали. Да и вообще на людей охотятся за деньги только варвары. Поэтому выплаты будут исключительно за подбитые танки, заключил Охлобыстин.

Читайте также:

Актёр Иван Охлобыстин сдал кровь для участников СВО

Охлобыстин поддержал участников специальной военной операции на Украине

Охлобыстин: Люди искусства обязаны разделять с народом все тяготы
#деньги
#выплаты
#танки
#священник
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минобороны РФ назвали реальные потери ВСУ на Южнодонецком направлении
10 марта 2024, 14:19

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

ВС РФ нанесли удар по живой силе и технике противника на Южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате атаки ВСУ потеряли более 150 военных.

Кроме того, ВС РФ удалось уничтожить две бронированные машины противника, две гаубицы Д-20, несколько машин и самоходную артиллерийскую установка «Гвоздика».

Прежде российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения украинской С-300 под Покровском в ДНР. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Российский БПЛА воздушным тараном спас семерых бойцов от атаки дрона ВСУ

Стало известно, что произойдет с ВСУ в случае нового наступления

Журналисты MWM назвали причину приближающегося краха ВСУ
#бпла
#машины
#днр
#всу
#вс рф
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
CNN: Российские бомбы ФАБ-1500 крушат объекты ВСУ и приводят к большим потерям
10 марта 2024, 14:17

Фото: istockphoto/Kamila Kozioł

Применение российским военными новых полуторатонных управляемых авиабомб (ФАБ-1500) наносит большой ущерб объектам ВСУ. Кроме того, боеприпасы такой разрушительной силы наносят большой урон живой силе армии Украины.
По сообщению телеканала CNN, использование Вооружёнными силами РФ этих разрушительных снарядов в значительной степени повлияло на изменение расстановки сил в зоне боевых действий. кадры видеозаписи, на которых запечатлены последствия применения ФАБ-1500, подтверждают их разрушительную мощь. Журналисты телеканала отмечают, что укрепления линии обороны ВСУ после авиаудара «превратились в руины».

Также эти бомбы способны наносить ощутимый ущерб объектам критической инфраструктуры, включая электростанции, заводы и транспортные узлы. Кроме того, они серьёзно подрывают «моральный дух» противника. Телеканал приводит мнение исследователя Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джастина Бронка, который полагает, что применение ФАБ-1500 позволило России более эффективно использовать авиацию в тактических целях.

Читайте также:

В Угледаре «умная бомба» уничтожила высотку, превращенную в базу ВСУ

Бомбардировщики Су-34 ударили авиабомбами ФАБ-500 по укрепрайону ВСУ

Bild: Российская армия уничтожает позиции ВСУ авиабомбами ФАБ-500
#журналисты
#мнение
#кадры
#ущерб
#всу
#рф
#заводы
#бомба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский БПЛА воздушным тараном спас семерых бойцов от атаки дрона ВСУ
10 марта 2024, 13:20

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российский беспилотный летательный аппарат спас от воздушной атаки семерых бойцов. Для этого ему пришлось протаранить украинский дрон, который уже готовился сбросить взрывчатку.
Кадры необычной атаки опубликовал телеграм-канал RT. Сообщается, что беспилотник ВСУ, приближающийся к российским позициям, был замечен на Южно-Донецком направлении. Для его нейтрализации навстречу был отправлен российский БПЛА с тепловизором, бывший на вооружении соединения Балтийского флота.

Украинский дрон завис над позициями отделения российских бойцов в количестве семи человек. От удара с воздуха они были практически не защищены. В то время наша «птичка» вывела на экраны изображение неприятельского беспилотника. Поняв, что счёт идёт буквально на секунды, оператор направил аппарат прямо на дрон ВСУ и тот протаранил его. Взрывчатка сдетонировала в воздухе и российские бойцы остались живы и здоровы.

Читайте также:

Российский беспилотник «Партизан» совершил первый полет

Российский беспилотник сбил «Бабу Ягу» под Артемовском

Российские учёные разработали беспилотник, которым можно управлять силой мысли
#беспилотник
#дрон
#бпла
#аппарат
#человек
#взрывчатка
#оператор
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские дроны атаковали посёлок Горьковский в Белгородской области
10 марта 2024, 13:00

Фото: istockphoto/aapsky

Украинские националисты при помощи беспилотников нанесли удар по посёлку Горьковский в Гайворонском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как написал губернатор в своём телеграм-канале, два дрона успели сбить на подлёте к населённому пункту, третий врезался в частный жилой дом. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал. Строение получило как внешние, так и внутренние повреждения. Также в доме выбиты окна. Ущерб хозяевам будет возмещён, заверил Вячеслав Гладков.

Не сумев добиться хоть сколько-нибудь заметных результатов на поле боя, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя с помощью БПЛА мирные населённые пункты и объекты на территории России. Белгородская область уже несколько месяцев живёт в режиме прифронтовой полосы.

Читайте также:

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Курском сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник уничтожили в Брянской области
#губернатор
#бпла
#жилой ущерб
#режим
#Вячеслав Гладков
#белгородская область
#дрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинскую пенсионерку суд лишил жилья по делу о сепаратизме
10 марта 2024, 11:06

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Пожилую жительницу украинской Винницы по решению суда лишили квартиры и всего имущества. Поводом стало обвинение по делу о сепаратизме.
Это первый случай в судебной практике Украины, когда приговор был вынесен за пророссийскую позицию, сообщает издание ТСН. Недвижимость и всё имущество пожилой женщины конфисковали в пользу государства за публично высказываемую поддержку России. Саму обвиняемую заочно приговорили к четырём годам лишения свободы.

80-летняя жительница Винницы — бывшая учительница физики в местной школе. Она переехала к детям в Россию ещё во времена пандемии коронавируса. Через социальные сети она активно критиковала киевские власти. Это привлекло внимание Службы безопасности Украины (СБУ), которая инициировала возбуждение уголовного дела.

Читайте также:

СБУ задержала четверых украинцев, поддерживающих Россию

СБУ предъявила заочные обвинения Дерипаске и задержала его топ-менеджеров

СБУ заочно возбудила дело в отношении российского генерала Якова Резанцева
#приговор
#имущество
#недвижимость
#женщины
#социальные сети
#сбу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве пригрозили России «новыми» ракетами
Тука: Канада одобрила передачу Украине списанных авиационных ракет
10 марта 2024, 10:45

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Канада одобрила передачу Вооруженным силам Украины авиационных ракет, которые подлежат утилизации.
«Их количество вообще в Канаде сейчас насчитывает более восьмидесяти тысяч. И канадцы приняли решение вместо того, чтобы заниматься утилизацией этих ракет, которые сняты с вооружения, передать эти ракеты нам», — заявил Тука в интервью телеканалу «Прямой».
Экс-чиновник утверждает, что речь идет о новых ракетах класса «воздух-земля», которые можно переделать для запуска с земли, хотя он не уточнил их название.

Читайте также:

Канада присоединится к коалиции по развитию возможностей дронов на Украине

Канада ввела запрет на импорт российских алмазов от 1 карата

Канада заявила о готовности отправить военных на Украину
#земля
#запрет
#воздух
#интервью
#импорт
#вооружения
#ракеты
#канада
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Журналисты MWM назвали причину приближающегося краха ВСУ
MWM: Подавление украинской ПВО усиливает мощь российской авиации
10 марта 2024, 10:11

Фото: istockphoto/PavelRodimov

Российские ракетчики и артиллеристы всё более подавляют систему противовоздушной обороны Украины. Дальнейшее уничтожение ПВО приведёт к нарастанию мощи ударов российской авиации.
Об этом пишут обозреватели американского издания The Military Watch Magazine. Они отмечают, что успехи Военно-космических сил России сочетаются с продолжающимися наступательными операциями российских наземных войск. Подавляемые же и уничтожаемые системы ПВО Киеву практически нечем заменить.

Поначалу противовоздушная оборона Украины, построенная на базе советских систем С-300 и «Бук», действовала достаточно эффективно. Однако невозможность пополнить запасы ракет привела к их истощению. Кроме того, ВС РФ успешно уничтожают ракетные установки, используя ракетные комплексы «Искандер-М». Высокая точность наведения этих систем позволяет поражать С-300 и их американские аналоги Patriot, несмотря на их мобильность. Ослабление и подавление украинской ПВО даёт свободу действий авиации ВКС РФ и подавляющее превосходство российских войск в воздухе, заключают авторы статьи.

Читайте также:

«Искандер» уничтожил два американских ЗРК «Patriot» в ДНР

Шойгу поручил вносить изменения в ракеты «Искандер» и «Кинжал» по опыту СВО

На Западе испугались российского ракетного комплекса «Искандер-М»
#оборона
#вс рф
#пво
#всу
#ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ готовятся атаковать Работино, ВС РФ заходят в Клещеевку: последние новости СВО
10 марта 2024, 09:29

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Ожесточенные бои продолжаются за Работино. ВСУ сдерживают оборону и готовятся контратаковать. Где замечены иностранные наёмники и на каком участке фронта удалось достичь успеха ВС РФ, читайте в материале «Радио 1».

Херсонское направление


ВСУ продолжают удерживать позиции в Крынках в районе Антоновского моста, несмотря на постоянные обстрелы со стороны ВС РФ, сообщает телеграм-канал «Два майора». На берегу противника возведены фортификационные и инженерные заграждения, которые усложняют зачистку территории пехотой.


Запорожское направление


Основные бои продолжаются в районе Работино. ВСУ готовятся к контрнаступлению, на это указывают дополнительные резервы. Несмотря на усиленные попытки противника выбить ВС РФ из населенного пункта, российские войска продолжают оставаться в Работино и переходят в штурмы.

Также активные боевые действия зафиксированы в Марьинке. Южнее ВС РФ наступают в Новомихайловке.


Forbes: Экипаж пораженного под Покровском ЗРК Patriot, скорее всего, уничтожен
Forbes: Экипаж пораженного под Покровском ЗРК Patriot, скорее всего, уничтожен

Авдеевское направление


Российские войска продвигаются к Ивановскому. Также ВС РФ удалось ближе подойти к Клещеевке. Продолжаются бои у Белогоровки, Синьковки. Значимых продвижений нет. Также сообщается о присутствии иностранных наемников на Авдеевском направлении. Удалось выяснить, что в районе Орловки и Тоненького работают представители Польши и Грузии.

Луганское направление


ВСУ продолжают терять технику и живую силу на позициях у Ямполевки и Тернов. Обстановка на ЛБС остается практически неизменной за последние сутки.

Читайте также:

В Германии разозлились из-за уничтожения Patriot на Украине

Пленный боец ВСУ рассказал, что британцы внушали ему ненависть к русским

Украинский пленный рассказал о потере его ротой в боях почти 90% солдат
#всу
#вс рф
#сводкасво
#россия
#украина
#контрнаступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии разозлились из-за уничтожения Patriot на Украине
Немецкий журналист Репке: Украина позволила России уничтожить ЗРК Patriot
10 марта 2024, 08:50

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

На странице в социальной сети X (бывший Twitter) немецкий журналист Юлиан Репке высказал критику в адрес Вооруженных Сил Украины за размещение ЗРК Patriot слишком близко к линии фронта.
По его мнению, это дало России возможность нанести удар и уничтожить дорогостоящую систему. Репке отметил, что две пусковые установки Patriot были размещены менее чем в 40 километрах от фронта, на расстоянии менее 10 метров друг от друга.

Журналист утверждает, что ЗРК находились на этом месте достаточно долго, чтобы России было достаточно времени для наведения и запуска на них баллистической ракеты, которая уничтожила бы системы ПВО.

Видео, опубликованное Минобороны России накануне, показывает попадание ракеты комплекса «Искандер-М» по украинской технике в районе Покровска в ДНР. По данным ведомства, ударом был уничтожен ЗРК С-300, а также два американских ЗРК Patriot. Это уже не первый случай поражения ЗРК Patriot российскими военными: в конце февраля ЗРК Patriot также были атакованы высокоточным оружием, и тогда пострадали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.

Читайте также:

Forbes: Экипаж пораженного под Покровском ЗРК Patriot, скорее всего, уничтожен

ТАСС: Под Покровском в ДНР уничтожены три американских ЗРК Patriot

«Искандер» уничтожил два американских ЗРК «Patriot» в ДНР
#журналист
#видео
#днр
#минобороны
#ракеты
#удар
#пво
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф