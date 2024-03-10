Уничтожившие Abrams в зоне СВО бойцы не получили вознаграждение от Охлобыстина

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Вознаграждение 10 миллионов рублей от Ивана Охлобыстина получат только российские бойцы, уничтожившие в зоне спецоперации самый первый американский танк M1 Abrams. По его словам, спонсоры выделили деньги только солдатам с позывными Коловрат и Рассвет, уничтожившим первый танк.
Охлобыстин также рассказал, что отказался от выплаты поощрений за ликвидацию иностранных наёмников и военных преступников Буданова и Залужного. По его мнению, такое «сафари» порочит честь русского солдата и противоречит христианской морали. Да и вообще на людей охотятся за деньги только варвары. Поэтому выплаты будут исключительно за подбитые танки, заключил Охлобыстин.
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