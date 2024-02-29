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Актёр Иван Охлобыстин сдал кровь для участников СВО

Охлобыстин поддержал гуманитарную акцию по сбору крови для участников СВО
29 февраля 2024, 15:35
Фото: iStock/Sergey Pakulin

Фото: iStock/Sergey Pakulin

Российский актёр Иван Охлобыстин поддержал гуманитарную акцию по сбору крови для участников спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал фонда «Орион».
Отмечается, что он сдал кровь в Центре переливания крови НМИЦ ВМТ им. А. А. Вишневского в Красногорске.

Охлобыстрин подчеркнул, что станет с российскими военными братьями по крови, если его кровь спасёт хотя бы одну жизнь.


Артист уточнил, что фонд оказывает поддержку военным, которые в настоящее время защищают уже вошедшие в состав России новые территории.

Ранее сообщалось, что Охлобыстин получил ранение в зоне СВО. Ему удалось спастись благодаря ​бронежилету.

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#донорская кровь
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Средства ПВО пресекли попытку атаки ВСУ на Крым
Минобороны РФ: В небе над Крымом сбит украинский беспилотник
29 февраля 2024, 16:27

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Противовоздушная оборона сбила украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 15.45 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, средствами ПВО был уничтожен вражеский беспилотник в небе над Крымом.
#беспилотник
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#пво
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«Сумасшествие»: В США Украину призвали срочно одуматься
Риттер: Украина потеряет Харьков, Одессу и Николаев, если не закончит конфликт
29 февраля 2024, 15:59

Фото: iStock/V-art

Украина потеряет ещё несколько крупных городов, если не решит завершить конфликт, с таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue works.
«Появляется все больше признаков, что этот конфликт не закончится, пока Одесса, Днепропетровск, Харьков и Николаев не станут российскими. Может, и больше того, если Украина захочет продолжить это сумасшествие», — выразил своё мнение бывший разведчик ВС Соединённых Штатов.

По его мнению, киевскому режиму пора прекратить слепо выполнять приказания своих кураторов из Североатлантического альянса. В противном случае, Украина лишится ещё как минимум 20 процентов территорий.

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Сырский приехал на Авдеевское направление и назвал обстановку для ВСУ сложной

РИА «Новости»: Донецкое направление стало приоритетным для наступления ВС РФ
#вс рф
#всу
#сво
#сша
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Украинцы пытались сбежать из страны, прячась в изотермические одеяла
29 февраля 2024, 15:42

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Украинцы пытались скрыться от мобилизации, прячась от тепловизоров изотермические одеяла, об этом сообщает Госпогранслужба Украины в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, четверых неудавшихся беглецов задержали в Одесской области. Они обмотались в изотермические одеяла, чтобы их не заметил тепловизор, и попытались пересечь границу.

Сами задержанные признались, что действительно пытались сбежать за рубеж, найдя подходящий маршрут при помощи мессенджеров.

В отношении всех четверых были составлены административные приговоры. Отмечается, что за нелегальное прохождение границы мимо пунктов пропуска они заплатили от трех до восьми тысяч долларов.

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#украина
#граница
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РИА «Новости»: Донецкое направление стало приоритетным для наступления ВС РФ
29 февраля 2024, 15:06

Фото: istock / Anna_Anikina

Донецкое направление стало приоритетным для наступления российских войск в зоне спецоперации. Об этом информирует РИА «Новости».

Авторы материала утверждают, что крупнейший укрепрайон ВСУ в Донбассе фактически перестал существовать. Все три ключевых бастиона, такие как Марьинка, Пески и Авдеевка, перешли под контроль ВС РФ.

«Анализируя ситуацию, можно сделать вывод, что российские военные наконец нащупали место, где ВСУ дали слабину, — на Донецком направлении под Авдеевкой», — пишут авторы публикации.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Сырский хочет вернуть контроль над утерянными территориями под Авдеевкой
29 февраля 2024, 14:56

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что его главной задачей является отбить утерянные позиции украинских военных на Авдеевском и Кураховском направлениях.
«Главная моя задача - эффективно использовать боевые возможности вооружения и военной техники наших подразделений для нанесения максимальных потерь противнику и уничтожения значительной части его артиллерии и бронетехники; удержать занимаемые позиции и восстановить положение там, где мы отошли», — пишет Сырский в своем Telegram-канале.

При этом он вынужден признать, что армия России имеет успех на отдельных участках фронта. По словам Сырского, для обороны на основных направлениях линии соприкосновения необходимо грамотно распределить резервы ВСУ.

Ранее стало известно, что Сырский приехал на Авдеевское направление. Он заявил, что ситуация на фронте для ВСУ сложная и обвинил в этом некоторых командиров. По его словам, украинские командиры совершили определенные просчеты в определении обстановки и оценке противника, что негативно повлияло на качество обороны сразу на нескольких направлениях.

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В ВСУ начнут менять комбригов и генералов, заявили в Раде
Гончаренко: в ВСУ ожидаются перестановки на уровне комбригов и генералов
29 февраля 2024, 14:35

Фото: iStock/Michele Ursi

В командовании ВСУ ожидаются массовые кадровые перестановки на уровне комбригов и генералов. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.
«В ВСУ начнутся снова изменения. Будут сменены генералы и командующие силами. По некоторым генералам началось расследование», - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский приехал на Авдеевское направление. Он заявил, что ситуация на фронте для ВСУ сложная и обвинил в этом некоторых командиров. По его словам, украинские командиры совершили определенные просчеты в определении обстановки и оценке противника, что негативно повлияло на качество обороны сразу на нескольких направлениях.

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Российские военные уничтожили треть БМП Bradley ВСУ в зоне СВО
NI: ВСУ потеряли треть американских БМП Bradley в зоне СВО
29 февраля 2024, 14:23

Фото: iStock/huettenhoelscher

ВСУ лишились 68 единиц бронемашин Bradley, переданных Украине США. Такие данные приводит The National Interest.
«По состоянию на этот год Украине было передано 186 боевых машин Bradley. Предположительно, до 120 из них были активно задействованы в операциях, а остальные зарезервированы для запчастей, обучения и экстренной замены», — говорится в статье.

По данным издания, ВСУ уже потеряли на поле боя треть американских Bradley. По предварительным данным, из 186 единиц, переданных Украине, было уничтожено, повреждено или брошено 68 экземпляров.

Автор статьи уточнил, что некоторые Bradley попали в руки российских военных и переданы специалистам для дальнейшего изучения и выявления слабых мест.

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#всу
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«Большая проблема»: Украинцы вскоре потеряют немногочисленную технику, что у них осталась
Bild: Беспилотники ВС РФ уничтожают западную технику ВСУ
29 февраля 2024, 14:10

Фото: iStock/Michele Ursi

Российские беспилотники активно уничтожают западную технику, поставляемую ВСУ, об этом сообщил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.
«У украинцев большая проблема. У них не только мало боеприпасов, но и ту немногочисленную артиллерию, что имеется в наличии, они активно теряют из-за превосходства России в воздухе», — подметил Репке.

По его словам, это превосходство обеспечивается при помощи дронов-разведчиков, которые обнаруживают технику Вооружённых сил Украины, и ударных беспилотников, которые эту технику уничтожают.

К тому же, в завершении подчеркнул Репке, украинцам не удаётся защищаться от российских беспилотников из-за отсутствия качественной системы противовоздушной обороны.

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В зоне СВО применили гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон»
Путин: гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон» уже применяли в бою
29 февраля 2024, 13:46

Фото: сайт Кремля

ВС РФ уже применяли в боях гиперзвуковой ракетный комплекс морского базирования «Циркон», данная система находится в строю. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию РФ.
«Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", о котором в послании 18-го года даже речи не шло. Но и эта система уже в строю», — заявил российский лидер.

Путин также отметил, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности. Он рассказал об успешном выполнении планов по развитию российской оборонной сферы. Глава государства отметил, что в зоне проведения спецоперации активно используется комплекс «Кинжал». Также прошли успешные испытания крылатой ракеты «Буревестник» и системы «Посейдон». Президент обратил внимание на их уникальные характеристики.

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