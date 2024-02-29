Актёр Иван Охлобыстин сдал кровь для участников СВО

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Российский актёр Иван Охлобыстин поддержал гуманитарную акцию по сбору крови для участников спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал фонда «Орион».
Отмечается, что он сдал кровь в Центре переливания крови НМИЦ ВМТ им. А. А. Вишневского в Красногорске.
Охлобыстрин подчеркнул, что станет с российскими военными братьями по крови, если его кровь спасёт хотя бы одну жизнь.
Артист уточнил, что фонд оказывает поддержку военным, которые в настоящее время защищают уже вошедшие в состав России новые территории.
Ранее сообщалось, что Охлобыстин получил ранение в зоне СВО. Ему удалось спастись благодаря бронежилету.
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Охлобыстрин подчеркнул, что станет с российскими военными братьями по крови, если его кровь спасёт хотя бы одну жизнь.
Ранее сообщалось, что Охлобыстин получил ранение в зоне СВО. Ему удалось спастись благодаря бронежилету.
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Анастасия Чинкова