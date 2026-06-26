Омбудсмен Подмосковья Фаевская проверила питание бойцов СВО в Одинцовской больнице

26 июня 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская побывала в Одинцовской областной больнице, расположенной в Звенигороде. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.





Поводом для визита стала жалоба от жителя Одинцова. Заявитель утверждал, что у участников спецоперации, которые лечатся в стационаре, скудное меню. Вместе с Фаевской приехали представители профильных ведомств – Минздрава Подмосковья, Роспотребнадзора и прокуратуры.



Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Делегация посетила палаты, где бойцы проходят реабилитацию и лечение. Уполномоченный и представители надзорных органов лично поговорили с военнослужащими.

«Мы пообщались с ребятами, которые сейчас находятся на лечении. Прямых жалоб от них по поводу условий содержания не поступило. Напротив – они отметили очень доброжелательное отношения персонала и качество получаемых медицинских услуг. Вопрос соблюдения прав военнослужащих, находящихся на лечении, остаётся на контроле профильных ведомств. Для нас это очень важно», – сказала Фаевская.