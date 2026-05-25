Подмосковный омбудсмен Фаевская посетила пункт временного размещения в Подольске

25 мая 2026, 18:58

оригинал Фото: пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская побывала с рабочим визитом в пункте временного размещения на базе муниципального детско-юношеского оздоровительного центра «Мечта» в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена.





В ПВР размещены 112 человек, в том числе 43 ребёнка. Это жители ДНР, ЛНР и Курской области. Фаевская проверила условия проживания людей и провела личный приём.

«Атмосфера в ПВР доброжелательная, люди довольны условиями и очень благодарны. В ближайшее время семья из Курской области возвращается обратно в свой новый дом. Елена Ивановна с двумя детьми приехала в Подмосковье два года назад. За это время дочка окончила четвёртый и пятый классы, а совершеннолетний сын официально работал в ПВР», – рассказала Фаевская.