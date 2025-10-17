Операторы БПЛА Новороссийских десантников ударили по ВСУ на Запорожском направлении
Гвардейцы-разведчики ВДВ провели успешную операцию по нейтрализации беспилотных расчетов противника, тем самым лишив его возможности атаковать российские позиции. Во время плановой воздушной разведки десантники заметили подозрительную активность военнослужащих ВСУ в одном из районов Запорожской области.
Идентифицированные цели представляли собой пункты запуска и управления беспилотниками, которые использовались для наблюдения за позициями российских войск и корректировки артиллерийских ударов.
«Обнаруженные расчеты представляли собой прямую угрозу нашим подразделениям. Противник вел разведку и пытался координировать огонь», — отметили в командовании.Получив координаты целей, операторы БПЛА Новороссийского соединения нанесли точный и неожиданный удар. В результате оказались уничтожены не только расчеты противника, но и их укрытия. Также поврежден ретранслятор связи, который обеспечивал управление дронами, сообщает издание argumenti.ru.
Слаженные действия десантников-разведчиков позволили полностью ликвидировать угрозу на этом участке фронта и сорвать планы противника по нанесению ударов по российским позициям. Операция продемонстрировала высокую эффективность работы подразделений БПЛА ВДВ в противодействии беспилотным системам ВСУ.