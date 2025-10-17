Операторы БПЛА Новороссийских десантников ударили по ВСУ на Запорожском направлении

17 октября 2025, 14:39

Фото: istockphoto / aapsky

Гвардейцы-разведчики ВДВ провели успешную операцию по нейтрализации беспилотных расчетов противника, тем самым лишив его возможности атаковать российские позиции. Во время плановой воздушной разведки десантники заметили подозрительную активность военнослужащих ВСУ в одном из районов Запорожской области.





Идентифицированные цели представляли собой пункты запуска и управления беспилотниками, которые использовались для наблюдения за позициями российских войск и корректировки артиллерийских ударов.





«Обнаруженные расчеты представляли собой прямую угрозу нашим подразделениям. Противник вел разведку и пытался координировать огонь», — отметили в командовании.