Минобороны России: за ночь силы ПВО сбили 61 украинский беспилотник
Силы противовоздушной обороны России за минувшую ночь уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По информации ведомства, 32 дрона сбили над территорией Республики Крым, 13 — над Ростовской областью, шесть — над акваторией Чёрного моря, пять — над Брянской областью, по два — над Московской и Тульской областями, а ещё один — над Курской областью.
Ранее власти Ростовской области сообщали, что системы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ, уничтожив и перехватив беспилотники в районах Новошахтинска, Миллеровском, Белокалитвинском, Красносулинском и Родионово-Несветайском.
