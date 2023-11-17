«Остается лишь пустота»: Украинский генерал описал эффект от российских бомб

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Фугасные авиабомбы, которые активно применяет российская сторона, ничего не оставляют от позиций ВСУ, об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью для YouTube-канала «Прямой».
«Русские очень часто их используют, особенно против наших позиций, и когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тон, то, поверьте мне, остается буквально лишь пустота, и не важно, как хорошо зарылись наши солдаты», - прокомментировал ситуацию Кривонос.
Эксперт подчеркнул, что, будь у Украины более современное и качественное военное оборудование - такое как системы ПВО и истребители, то можно было бы говорить и каком-то равенстве сил. При этом, Кривонос считает, что даже современную западную технику российские силы, скорее всего, с легкостью уничтожат.
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Евгения Парфентьева