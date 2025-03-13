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«Отрезвление Украины»: стало известно, к чему ведут контакты РФ и США

Политолог Маркелов: Трамп проглатывает сигналы от России по судьбе Украины
Фото: iStock/vchal

Фото: iStock/vchal

Президент США Дональд Трамп принимает сигналы от России по судьбе Украины и ее невозможности вернуться к границам 2014 года. Об этом заявил политолог Сергей Маркелов. При этом, по его словам, на 30-дневное прекращение огня Москва не согласится.
«Мы же видим, что Трамп проглатывает сигналы от России о том, что Украине не нужно мечтать о возвращении территориальных границ 2014 года. То есть процессы отрезвления Украины с помощью Трампа уже начались и нужно будет это развивать, чтобы Россия выглядела справедливым победителем», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время Владимир Зеленский на пресс-конференции после переговоров Украины и США в Саудовской Аравии снова заявил, что Киев не признает утрату территорий, которые России освободила во время СВО. Как сообщают argumenti.ru со ссылкой на украинские СМИ, лидер киевского режима назвал эту тему «самой главной красной линией».
«От США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, от Украины — министр иностранных дел Андрей Сибига, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров», — отмечает издание.
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Военный хирург смог удалить аневризму бойцу в госпитале без спецоборудования
13 марта 2025, 15:51

Фото: iStock/ShutterOK

Военный хирург Антон Казанцев удалил аневризму бойцу с позывным Художник в госпитале, не имея специального оборудования для операции, и спас ему жизнь. Об этом сообщает RT.
Художник отметил, что был тяжело ранен из-за атаки украинского дрона в начале 2025 года и попал в госпиталь в тяжелом состоянии через сутки после ранения.
«Осколок снаряда прошел через его руку насквозь, разорвав артерию в левой подмышке, что привело к развитию ложной аневризмы. Из-за активных боевых действий не было возможности оперативно отправить его в оборудованный госпиталь. Пришлось спасать в таких условиях», — поделился Казанцев.
В распоряжении врача не было ни оптического увеличения, ни сосудистого инструментария, которые используют при подобных операциях. Врачу пришлось оперировать Художника, полагаясь лишь на свое зрение.

Хирург использовал вену с ноги бойца и заменил ей пораженную аневризмой артерию. Операция продлилась два часа. Сейчас пациент здоров и даже вернулся в зону СВО.

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Захарова плакала при перечислении пострадавших от преступлений ВСУ детей
Захарова не смогла сдержать слёз, говоря о погибших от рук ВСУ российских детях
13 марта 2025, 15:43

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не смогла без слез зачитать сводку по количеству погибших от рук ВСУ детей. Наибольшее количество несовершеннолетних, пострадавших от действий украинских военных, зафиксировано в Донецкой Народной Республике.
На специально созванном брифинге спикер МИД РФ со слезами в голосе огласила журналистам эти страшные цифры. Только за прошлый год в результате преступных действий киевского режима погибли 11 детей и 127 получили ранения. В Белгородской области погибли 12 детей, ранены 12, в Курской погибли 4 ребенка, 24 ранены, рассказала Захарова.

Всего в результате преступлений ВСУ, начиная с 2014 года, погибло и пострадало не менее 1,7 тысячи детей. Среди них жертвы артиллерийских и ракетных обстрелов гражданских объектов, подорвавшиеся на минах и кассетных боеприпасах, в том числе замаскированных под детские игрушки.

«Это та статистика, которая станет могильной плитой для киевского режима», — подвела итог Мария Захарова.

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Лукашенко: у США нет плана по украинскому конфликту, они зондируют почву
13 марта 2025, 15:24

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у США нет плана по украинскому конфликту, сообщило агентство «РИА Новости».
Во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Лукашенко подчеркнул, что Вашингтон лишь «зондирует почву».

Белорусский лидер уверен, что поскольку на Россию не получается повлиять по вопросу урегулирования конфликта, Соединенные Штаты Америки «нажали» на Киев.

Александр Лукашенко подчеркнул, что РФ обладает «большими козырями» в ситуации на Украине, поэтому договориться об урегулировании получится, когда Москва «их достанет».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что временное перемирие — это не что иное, как временная передышка для ВСУ. По словам Ушакова, США солидарны с РФ, что о членстве Украины в НАТО не может идти и речи в контексте мирного урегулирования конфликта.

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«Катастрофа Запада и НАТО»: Военэксперт рассказал о значении освобождения Суджи российскими войсками
Военэксперт Литовкин: катастрофа Украины в Курской области — это удар по Западу и НАТО
13 марта 2025, 15:14

Фото: (Telegram @Hinshtein)

Российские войска освободили Суджу и еще два населенных пункта в Курской области, об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что отличились подразделения группировки войск «Север».
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» заявил, что освобождение Суджи — это освобождение русской земли от бандеровских захватчиков.

«Но значение не только в том, что мы освобождаем свою родную землю от негодяев, от бандитов киевского режима, но еще и от натовских и американских инструкторов и специалистов. И вообще мы показали, что авантюра с прорывом в Курскую область, которую бы совершил киевский режим под руководством натовских генералов, в том числе и американских, закончилась абсолютной катастрофой, как все, что они пытаются сделать», — пояснил эксперт.

По его словам, в Курской области Украина потеряла свыше 66 тысяч человек и 4,5 тысячи единиц бронированной боевой техники.

«Так что, катастрофа Украины в Курской области — это катастрофа Запада, катастрофа НАТО, это удар по их имиджу. Об этом никто не говорит, они все пытаются свести это к Путину, но, на самом деле, это демонстрация того, что их стратегическое планирование никуда не годится, оно отстало от жизни, оно не учитывает боевой мощи российских вооруженных сил», — сказал Литовкин.

Он добавил, что заявления лидеров Евросоюза, европейских стран, которые входят в НАТО, ничего не стоят.

«Это просто сотрясение воздуха, надувание щек. Они хотели захватить Курскую атомную электростанцию, чтобы потом менять ее на Запорожскую АЭС. Это была главная цель, но они не сумели дойти до Курской атомной электростанции, их туда не пустили. Тогда они захватили Суджи и пытались соблюсти свой авторитет, свой имидж, удерживая эту территорию. Это была хорошая мина при плохой игре», — объяснил Виктор Литовкин.

В завершении беседы он сообщил, что победа России под Курском имеет глобальное геополитическое значение.

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Ушаков озвучил позицию России по временному перемирию
Ушаков: Временное перемирие — это не что иное, как временная передышка для ВСУ
13 марта 2025, 14:36

Юрий Ушаков (Фото: kremlin.ru)

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что временное перемирие — это не что иное, как временная передышка для ВСУ. Об этом представитель Кремля рассказал в интервью программе «60 минут» на канале «Россия-1».
«Временное перемирие — это не что иное, как временная передышка для украинских военных и больше ничего. Наша цель — это долгосрочное мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны и наши озабоченности. Шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, они никому не нужны в данной ситуации», — заявил Ушаков.

Он также отметил, что донес до помощника американского лидера по нацбезопасности Майка Уолтца такую позицию России. Москва рассчитывает, что в Вашингтоне учтут эту позицию.


По словам Ушакова, США солидарны с РФ, что о членстве Украины в НАТО не может идти и речи в контексте мирного урегулирования конфликта.

Помощник президента не исключил, что российский лидер Владимир Путин 13 марта озвучит более конкретные и содержательные оценки предложения США по временному перемирию на Украине.

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