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Президент США Дональд Трамп принимает сигналы от России по судьбе Украины и ее невозможности вернуться к границам 2014 года. Об этом заявил политолог Сергей Маркелов. При этом, по его словам, на 30-дневное прекращение огня Москва не согласится.
«Мы же видим, что Трамп проглатывает сигналы от России о том, что Украине не нужно мечтать о возвращении территориальных границ 2014 года. То есть процессы отрезвления Украины с помощью Трампа уже начались и нужно будет это развивать, чтобы Россия выглядела справедливым победителем», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».В то же время Владимир Зеленский на пресс-конференции после переговоров Украины и США в Саудовской Аравии снова заявил, что Киев не признает утрату территорий, которые России освободила во время СВО. Как сообщают argumenti.ru со ссылкой на украинские СМИ, лидер киевского режима назвал эту тему «самой главной красной линией».
«От США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, от Украины — министр иностранных дел Андрей Сибига, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров», — отмечает издание.Читайте также:
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