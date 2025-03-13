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«Катастрофа Запада и НАТО»: Военэксперт рассказал о значении освобождения Суджи российскими войсками

Военэксперт Литовкин: катастрофа Украины в Курской области — это удар по Западу и НАТО
Фото: (Telegram @Hinshtein)

Фото: (Telegram @Hinshtein)

Российские войска освободили Суджу и еще два населенных пункта в Курской области, об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что отличились подразделения группировки войск «Север».
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» заявил, что освобождение Суджи — это освобождение русской земли от бандеровских захватчиков.

«Но значение не только в том, что мы освобождаем свою родную землю от негодяев, от бандитов киевского режима, но еще и от натовских и американских инструкторов и специалистов. И вообще мы показали, что авантюра с прорывом в Курскую область, которую бы совершил киевский режим под руководством натовских генералов, в том числе и американских, закончилась абсолютной катастрофой, как все, что они пытаются сделать», — пояснил эксперт.

По его словам, в Курской области Украина потеряла свыше 66 тысяч человек и 4,5 тысячи единиц бронированной боевой техники.

«Так что, катастрофа Украины в Курской области — это катастрофа Запада, катастрофа НАТО, это удар по их имиджу. Об этом никто не говорит, они все пытаются свести это к Путину, но, на самом деле, это демонстрация того, что их стратегическое планирование никуда не годится, оно отстало от жизни, оно не учитывает боевой мощи российских вооруженных сил», — сказал Литовкин.

Он добавил, что заявления лидеров Евросоюза, европейских стран, которые входят в НАТО, ничего не стоят.

«Это просто сотрясение воздуха, надувание щек. Они хотели захватить Курскую атомную электростанцию, чтобы потом менять ее на Запорожскую АЭС. Это была главная цель, но они не сумели дойти до Курской атомной электростанции, их туда не пустили. Тогда они захватили Суджи и пытались соблюсти свой авторитет, свой имидж, удерживая эту территорию. Это была хорошая мина при плохой игре», — объяснил Виктор Литовкин.

В завершении беседы он сообщил, что победа России под Курском имеет глобальное геополитическое значение.

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Ушаков озвучил позицию России по временному перемирию
Ушаков: Временное перемирие — это не что иное, как временная передышка для ВСУ
13 марта 2025, 14:36

Юрий Ушаков (Фото: kremlin.ru)

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что временное перемирие — это не что иное, как временная передышка для ВСУ. Об этом представитель Кремля рассказал в интервью программе «60 минут» на канале «Россия-1».
«Временное перемирие — это не что иное, как временная передышка для украинских военных и больше ничего. Наша цель — это долгосрочное мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны и наши озабоченности. Шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, они никому не нужны в данной ситуации», — заявил Ушаков.

Он также отметил, что донес до помощника американского лидера по нацбезопасности Майка Уолтца такую позицию России. Москва рассчитывает, что в Вашингтоне учтут эту позицию.


По словам Ушакова, США солидарны с РФ, что о членстве Украины в НАТО не может идти и речи в контексте мирного урегулирования конфликта.

Помощник президента не исключил, что российский лидер Владимир Путин 13 марта озвучит более конкретные и содержательные оценки предложения США по временному перемирию на Украине.

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Ровшан Аскеров* заявил, что ему не жаль российских детей из-за обстрелов ВСУ
13 марта 2025, 14:11

Ровшан Аскеров* (Фото: Instagram** @roa72)

Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* признался в интервью Юрию Дудю*, что не испытывает жалости по отношению к российским детям, когда украинские ракеты атакую Белгород и прилетают на детские площадки.
«Абсолютно. Ноль эмпатии», – заявил Аскеров* на вопрос Дудя*, что тот испытывает, когда украинские ракеты атакуют детские площадки.

Для пущей убедительности Аскеров* повторил свои слова несколько раз.

В марте текущего года Аскерова* объявили в розыск. Его обвиняют в реабилитации нацизма. Причиной заведения дела стала его публикация о полководце Георгии Жукове, которая была размещена в соцсетях. Бывшего игрока «Что? Где? Когда?» признали иноагентом в декабре 2022 года. В январе Росфинмониторинг внес Аскерова* в список экстремистов и террористов.

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В отношении звезды «Что? Где? Когда?» могут возбудить уголовное дело

*признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Песков подтвердил визит в Россию переговорщиков США по Украине
Песков: американская делегация летит в Москву
13 марта 2025, 13:19

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Американские переговорщики действительно летят в Москву, в четверг запланированы соответствующие контакты. Об этом в рамках брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, переговорщики летят, действительно, контакты запланированы. Мы не будем забегать вперед, потом расскажем», — сказал Песков журналистам.
12 марта американский лидер Дональд Трамп заявил, что США отправили своих представителей в Москву на переговоры о прекращении огня на Украине. По его словам, он получил «позитивные сигналы» о ситуации на Украине. Глава американского государства выразил надежду на согласие России в вопросе окончания военных действий.

В 12:44 по московскому времени самолёт спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа приземлился в Москве. Сегодня утром его борт вылетел из Катара.

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Минобороны показало первые кадры из освобожденной Суджи
13 марта 2025, 12:58

Фото: iStock/ Anna_Anikina

Появились первые кадры освобожденного города Суджа в Курской области. Их опубликовало Министерство обороны РФ в своем Телеграм-канале.
На видеозаписи Минобороны России показало последствия оккупации ВСУ. На кадрах можно увидеть разрушенные жилые дома, сгоревшие автомобили и обломки зданий.

Напомним, что 13 марта Минобороны России сообщило об освобождении Суджи в Курской области от оккупации ВСУ. Отмечалось, что под контроль Вооруженных сил Российской Федерации также перешли населенные пункты Меловой и Подол.

Сообщения об освобождении Суджи от украинских боевиков появились еще 12 марта, когда выяснилось, что армия России установила российский флаг в центре города. Тогда же стало известно о массовом бегстве украинцев из населенного пункта.



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#всу
#минобороны
#курская область
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Минобороны РФ подтвердило окончательное освобождение Суджи в Курской области
Минобороны: Армия России освободила Суджу, Меловой и Подол
13 марта 2025, 12:10

Фото: (Telegram @Hinshtein)

Армия России освободила Суджу в Курской области от оккупации ВСУ, вместе с тем под контроль ВС РФ перешли населенные пункты Меловой и Подол. Об этом 13 марта сообщило Минобороны России.
«Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Сообщения об освобождении Суджи от украинских боевиков появились еще 12 марта, когда стало известно о том, что ВС РФ установили российский флаг в центре города. Тогда же стало известно о массовом бегстве украинцев из населенного пункта.

По состоянию на 13 марта из Суджи вывели 120 мирных жителей, которые полгода находились под оккупацией ВСУ.

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#флаг
#вс рф
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