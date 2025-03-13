«Катастрофа Запада и НАТО»: Военэксперт рассказал о значении освобождения Суджи российскими войсками

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Российские войска освободили Суджу и еще два населенных пункта в Курской области, об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что отличились подразделения группировки войск «Север».
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» заявил, что освобождение Суджи — это освобождение русской земли от бандеровских захватчиков.
По его словам, в Курской области Украина потеряла свыше 66 тысяч человек и 4,5 тысячи единиц бронированной боевой техники.
Он добавил, что заявления лидеров Евросоюза, европейских стран, которые входят в НАТО, ничего не стоят.
В завершении беседы он сообщил, что победа России под Курском имеет глобальное геополитическое значение.
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«Но значение не только в том, что мы освобождаем свою родную землю от негодяев, от бандитов киевского режима, но еще и от натовских и американских инструкторов и специалистов. И вообще мы показали, что авантюра с прорывом в Курскую область, которую бы совершил киевский режим под руководством натовских генералов, в том числе и американских, закончилась абсолютной катастрофой, как все, что они пытаются сделать», — пояснил эксперт.
По его словам, в Курской области Украина потеряла свыше 66 тысяч человек и 4,5 тысячи единиц бронированной боевой техники.
«Так что, катастрофа Украины в Курской области — это катастрофа Запада, катастрофа НАТО, это удар по их имиджу. Об этом никто не говорит, они все пытаются свести это к Путину, но, на самом деле, это демонстрация того, что их стратегическое планирование никуда не годится, оно отстало от жизни, оно не учитывает боевой мощи российских вооруженных сил», — сказал Литовкин.
Он добавил, что заявления лидеров Евросоюза, европейских стран, которые входят в НАТО, ничего не стоят.
«Это просто сотрясение воздуха, надувание щек. Они хотели захватить Курскую атомную электростанцию, чтобы потом менять ее на Запорожскую АЭС. Это была главная цель, но они не сумели дойти до Курской атомной электростанции, их туда не пустили. Тогда они захватили Суджи и пытались соблюсти свой авторитет, свой имидж, удерживая эту территорию. Это была хорошая мина при плохой игре», — объяснил Виктор Литовкин.
В завершении беседы он сообщил, что победа России под Курском имеет глобальное геополитическое значение.
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Анастасия Панченко