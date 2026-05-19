Отряд ВС РФ остановил продвижение военных ВСУ через кладбище

Фото: iStock/Tatiana Ikoeva

Ветеран спецоперации Александр Алейкин с позывным «Дикий» рассказал, что его отряд заметил ночное продвижение украинских военных через кладбище и открыл огонь из пулеметов и АГС-17. Об этом пишет РИА Новости.



По его словам, бойцы ночью услышали шорох и поняли, что с харьковского направления идет диверсионно-разведывательная группа. Алейкин утверждает, что через кладбище зашли 3 тысячи бойцов ВСУ. После этого, как рассказал ветеран, его отряд выставил два-три пулемета и пять АГС-17 и начал огонь. По словам «Дикого», это заставило украинских военных остановить движение.

Алейкин не назвал место и время этого эпизода. Он добавил, что его отряд заметно уступал наступавшим по численности. По его словам, противник мог быстро подавить группу, если бы знал ее реальную численность.

Дарья Осипова

