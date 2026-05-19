Из-за налета БПЛА ВСУ на выезде из Ярославля в Москву перекрыли движение
Из-за налета БПЛА ВСУ на выезде из Ярославля в Москву перекрыли движение транспорта
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об атаке украинских беспилотников на регион. В связи с этим на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение транспорта, предупредил он в своем канале на платформе MAX.
Евраев подчеркнул, что угроза в настоящий момент сохраняется. Подразделения Минобороны и силовых ведомств активно работают, чтобы обеспечить безопасность в регионе. Какая-либо информация о потенциально сбитых БПЛА или о последствиях на земле в материале не приводится.
Путин обратился к гражданам Китая с видеопосланием в преддверии своего визита в Пекин
«Перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — говорится в материале.Губернатор Ярославской области призвал местных жителей воздержаться от поездок в этом направлении и его окрестностях. При необходимости отправиться в дорогу настоятельно рекомендуется выбирать альтернативные маршруты, которые обходят опасный участок.
Напомним, что в эту ночь БПЛА ВСУ пытались совершить налет на Москву. К шести утра количество сбитых дронов, которые направлялись к российской столице, увеличилось до четырех.