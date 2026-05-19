19 мая 2026, 06:47

Из-за налета БПЛА ВСУ на выезде из Ярославля в Москву перекрыли движение транспорта

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об атаке украинских беспилотников на регион. В связи с этим на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение транспорта, предупредил он в своем канале на платформе MAX.





Евраев подчеркнул, что угроза в настоящий момент сохраняется. Подразделения Минобороны и силовых ведомств активно работают, чтобы обеспечить безопасность в регионе. Какая-либо информация о потенциально сбитых БПЛА или о последствиях на земле в материале не приводится.





Путин обратился к гражданам Китая с видеопосланием в преддверии своего визита в Пекин

«Перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — говорится в материале.